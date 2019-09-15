【9.15．交通消息】港鐵關閉金鐘站、灣仔站　港島綫不停金鐘灣仔

反對《逃犯條例》修訂風波已持續超過三個月，至今仍未平息，民陣原定今日（15日）再發起遊行，於下午2時半出發，以銅鑼灣東角道為起點，遊行至中環遮打道，惟遭警方發出反對知書、上訴亦失敗。而另一邊廂，有網民發起在今日中午到位於金鐘的英國領事館請願。 《香港01》將緊貼報道各大公共運輸機構的交通消息。下午約6時，港鐵表示，金鐘站、灣仔站暫時關閉。

+ 5 + 4 + 3

[18:30]新巴城巴表示，因應道路情況，39條路線暫停服務，54條路線改道行駛。

暫停服務路線：1, 2X, 5B, 5X, 8, 8P, 11, 12, 12A, 12M, 13, 15C, 23, 25, 25A, 26, 40M, 70, 75, 97, 102, 103, 110, 112, 116, 118, 182, 260, 590, 619, 671, 681, 690, 780, 788, 789, H1, H2, X15

改道路線：2A, 4, 6, 6X, 7, 8H, 10, 15, 15B, 30X, 37A, 37B, 38, 40, 42, 65, 71, 72, 72A, 77, 88R, 90, 90B, 91, 96, 99, 101, 104, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 170, 307, 592, 601, 680, 720, 722, 905, 914, 930, 930X, 948, 962B, 962X, 969, 973, A10, A11, A12, E11, E11A

[18:00]港鐵表示，因應灣仔站外的突發情況，經風險評估，為確保乘客、員工及鐵路設施安全，港島綫現時不停金鐘站、灣仔站。金鐘站、灣仔站暫時關閉。



另外，其他車站亦有可能因應實際情況而關閉車站部分出入口或隨時關閉車站。

+ 24 + 23 + 22

[17:30]新巴城巴表示，因應道路情況，39條路線暫停服務，48條路線改道行駛。

暫停服務路線：1, 2X, 5B, 5X, 8, 8P, 11, 12, 12A, 12M, 13, 15C, 23, 25, 25A, 26, 40M, 70, 75, 77, 97, 99, 102, 103, 106, 110, 112, 116, 118, 182, 260, 590, 671, 690, 780, 789, H1, H2, X15

改道路線：2A, 6, 6X, 8H, 10, 15, 15B, 37A, 37B, 38, 40, 42, 65, 72, 72A, 88R, 90, 90B, 96, 101, 104, 109, 111, 113, 115, 117, 170, 307, 592, 601, 619, 680, 681, 788, 905, 914, 930, 930X, 948, 962B, 962X, 969, 973, A10, A11, A12, E11, E11A

[17：05]新巴城巴表示，因應道路情況，27條路線暫停服務，57條路線改道行駛。

暫停服務路線：1, 5B, 5X, 12, 12A, 12M, 13, 15C, 25, 26, 40M, 70, 75, 97, 103, 110, 112, 116, 182, 260, 590, 789, 967, H1, H2, W1, X15

改道路線：2A, 2X, 6, 6X, 8, 8H, 8P, 10, 11, 15, 15B, 23, 25A, 37A, 37B, 38, 40, 42, 65, 72, 72A, 77, 88R, 90, 90B, 96, 101, 102, 104, 109, 111, 113, 115, 117, 170, 307, 592, 601, 619, 671, 680, 681, 690, 780, 905, 914, 930, 930X, 948, 962B, 962X, 969, A11, E11, E11A

[16:48]港鐵：因應金鐘站外的突發情況，經風險評估，為確保乘客、員工及鐵路設施安全，港島綫、荃灣綫、南港島綫現時不停金鐘站。金鐘站暫時關閉。

港鐵公司現正安排免費接駁巴士來往海洋公園站和堅尼地城站。

另外，其他車站亦有可能因應實際情況而關閉車站部分出入口或隨時關閉車站。

+ 16 + 15 + 14

[16：40]新巴城巴表示，因應道路情況，24條路線暫停服務，60條路線改道行駛。

暫停服務路線：1, 5B, 5X, 12, 12A, 12M, 13, 15C, 25, 26, 40M, 70, 75, 97, 103, 182, 260, 590, 789, 967, H1, H2, W1, X15

改道路線：2A, 2X, 6, 6X, 8, 8H, 8P, 8X, 10, 11, 15, 15B, 19, 23, 25A, 37A, 37B, 38, 40, 42, 65, 72, 72A, 76, 77, 88R, 90,90B, 96, 101, 102, 104, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 170, 307, 592, 601, 619, 671, 680, 681, 690, 780, 905,914, 930, 930X, 948, 962B, 962X, 969, A11, E11, E11A

[16:35]九巴表示，因應港島區最新交通情況，以下過海隧道路線有臨時改道安排：

暫停服務

103, 109, 111, 113, 905, 914, 934, 936, 961

改路

101

改為循環線

於港島區只停堅拿道西站

102 / 106

港島方向：不停告士打道維園至模範邨之間各站，臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、琴行街及電照街

九龍方向：不停長康街至景隆街之間各站

104

改為循環線

於港島區只停伊利莎伯大廈、入境事務大樓及灣仔游泳池站

108

港島方向：不停景隆街至聖保祿醫院之間各站，臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、永興街及中華遊樂會

九龍方向：不停摩頓台至堅拿道東之間各站，臨時巴士站設於景隆街及堅拿道西

112 / 116

港島方向：不停南洋酒店至銀幕街之間各站，臨時巴士站設於伊利莎伯大廈及銅鑼灣避風塘

九龍方向：不停清風街至堅拿道東之間各站

115 / 182

改為循環線

於港島區只停伊利莎伯大廈及入境事務大樓站

117

港島方向：不停利舞臺廣場至體育道之間各站

170

新界方向：不停立德里至興發街之間各站，臨時巴士站設於堅拿道西

307 / 603 / 673 / 681

改為循環線

於港島區只停入境事務大樓站

601 / 680

改為循環線

港島方向：不停清風街至金鐘（東）之間各站，臨時巴士站設於入境事務大樓

九龍／新界方向：不停金鐘（東）至銀幕街之間各站，臨時巴士站設於入境事務大樓

619

改為循環線

港島方向：不停伊利莎伯大廈至港澳碼頭之間各站，臨時巴士站設於入境事務大樓

九龍方向：不停港澳碼頭至銀幕街之間各站，臨時巴士站設於入境事務大樓

671

九龍方向：不停立德里至銀幕街之間各站，臨時巴士站設於禮頓道及永興街

690

改為循環線

港島方向：不停馬師道至交易廣場之間各站，臨時巴士站設於入境事務大樓

九龍方向：不停交易廣場至銀幕街之間各站，臨時巴士站設於入境事務大樓

948

於港島區只停天后總站及入境事務大樓

960

改經紅隧，以灣仔北為總站

港島方向：於港島區只停伊利莎伯大廈及灣仔北總站

新界方向：於港島區只停灣仔北總站及入境事務大樓

968

改經紅隧

港島方向：於港島區只停伊利莎伯大廈及天后總站

新界方向：於港島區只停天后總站及入境事務大樓

978

改為循環線

港島方向：不停中區政府碼頭至灣仔北之間各站

新界方向：不停灣仔北至文華里之間各站

[15：50]新巴城巴表示，因應道路情況，14條路線暫停服務，68條路線改道行駛。

暫停服務路線：1, 5B, 5X, 12, 12A, 12M, 13, 15C, 26, 40M, 103, 789, W1, X15

改道路線：2A, 2X, 6, 6X, 8, 8H, 8P, 8X, 10, 11, 15, 15B, 19, 23, 25, 25A, 37A, 37B, 38, 40, 42, 65, 72, 72A, 75, 76, 77, 88R, 90, 90B, 96, 97, 101, 102, 104, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 170, 182, 260, 307, 592, 601, 619, 671, 680, 681, 690, 780, 905, 914, 930, 948, 962B, 962X, 967, 969, 930X, A11, E11, E11A, H1, H2

+ 11 + 10 + 9

[15：45]新巴城巴表示，因應道路情況，11條路線暫停服務，71條路線改道行駛。

暫停服務路線：5X, 12, 12A, 12M, 13, 15C, 26, 40M, 103, W1, X15

改道路線：1, 2A, 2X, 5B, 6, 6X, 8, 8H, 8P, 8X, 10, 11, 15, 15B, 19, 23, 25, 25A, 37A, 37B, 38, 40, 42, 65, 72, 72A, 75, 76, 77, 88R, 90, 90B, 96, 97, 101, 102, 104, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 170, 182, 260, 307, 592, 601, 619, 671, 680, 681, 690, 780, 789, 905, 914, 930, 948, 962B, 962X, 967, 969, 930X, A11, E11, E11A, H1, H2

[15:40]運輸署表示，因道路狀況，以下於香港島的路段仍然暫時阻塞/封閉：

-百德新街

-京士頓街

-加寧街

-記利佐治街

-軒尼詩道

-伊榮街

-敬誠街

-干諾道中的地下行車道

-西區海底隧道的石塘咀出口

-中環灣仔繞道的灣仔北出口及林士街天橋出口

-民祥街西行的地下行車道

-畢打街介乎皇后大道中與德輔道中

-金鐘道

-德輔道中

-夏慤道東行的慢線

[15:30]新巴城巴表示，因應道路情況，9條路線暫停服務，75條路線改道行駛。

暫停服務路線：12, 12A, 12M, 13, 15C, 26, 40M, W1, X15

改道路線：1, 2A, 2X, 5B, 5X, 6, 6X, 8, 8H, 8P, 8X, 10, 11, 15, 15B, 19, 23, 25, 25A, 37A, 37B, 38, 40, 42, 65, 72, 72A, 75, 76, 77, 88R, 90, 90B, 96, 97, 101, 102, 103, 104, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 170, 182, 260, 307, 592, 601, 619, 671, 680, 681, 690, 780, 789, 905, 914, 930, 948, 962B, 962X, 967, 969, 930X, A11, E11, E11A, H1, H2

[15:25]運輸署表示，因道路情況，以下途經銅鑼灣一帶受阻路段的公共運輸服務需要臨時調整，詳情如下：

下列巴士路線暫停服務：

香港島路線：12,12A,12M,13,15C,X15

過海路線：W1

下列巴士路線需改道行駛：

香港島路線：

1,2A,2X,5B,5X,6,6X,8,8H,8P,8X,10,11,15B,19,23,25A ,26,37A,37B,38,40,40M,42,65,72,72A,75,76,77,90,90B,96,97,260,592,780,789

過海路線：

88R, 101, 102, 103, 104, 108, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 170, 182, 307, 601, 603, 619, 671, 673, 680, 681, 690, 905, 914, 930, 930X, 934, 936, 948, 960, 961, 962B, 962X, 967, 968, 969, 978, H1, H2

機場路線/北大嶼山對外路線：

A11,E12,E12A

下列香港島專線小巴路線縮短行駛路線/改道行駛：

21A,21M,25

電車服務：

介乎上環(西港城)總站及北角總站之間來回線的電車服務暫停。

+ 8 + 7 + 6

[15:10]九巴表示，因應港島區最新交通情況，以下過海隧道路線有臨時改道安排：

101

港島方向：不停利景酒店至置地廣場之間各站，臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場及砵典乍街

九龍方向：不停皇后像廣場至南洋酒店之間各站，臨時巴士站設於怡和大廈及入境事務大樓

103

港島方向：不停百德新街至美利道之間各站，臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、舊灣仔警署及盧押道

九龍方向：不停金鐘道至興發街之間各站，臨時巴士站設於怡和大廈及入境事務大樓

104

港島方向：不停循道衛理大廈至置地廣場之間各站

九龍方向：不停皇后像廣場至軍器廠街之間各站，臨時巴士站設於怡和大廈

108

港島方向：不停景隆街至聖保祿醫院之間各站，臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、永興街及中華遊樂會

九龍方向：不停摩頓台至堅拿道東之間各站，臨時巴士站設於景隆街及堅拿道西

109 / 113

港島方向：不停跑馬地馬場至中環街市之間各站，臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場及砵典乍街

九龍方向：不停皇后像廣場至聖若瑟小學之間各站，臨時巴士站設於怡和大廈及入境事務大樓

111

港島方向：不停利景酒店至中環街市之間各站，臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場及砵典乍街

九龍方向：不停皇后像廣場至南洋酒店之間各站，臨時巴士站設於怡和大廈及入境事務大樓

112 / 116

港島方向：不停南洋酒店至銀幕街之間各站，臨時巴士站設於伊利莎伯大廈及銅鑼灣避風塘

九龍方向：不停清風街至堅拿道東之間各站

115

九龍方向：不停皇后像廣場至南洋酒店之間各站，臨時巴士站設於怡和大廈及入境事務大樓

117

港島方向：不停利舞臺廣場至體育道之間各站

170

新界方向：不停立德里至興發街之間各站，臨時巴士站設於堅拿道西

182

港島方向：不停循道衛理大廈至中環街市之間各站，臨時巴士站設於皇后像廣場、砵典乍街、租庇利街及林士街

新界方向：不停皇后像廣場至堅拿道西之間各站，臨時巴士站設於大會堂及入境事務大樓

307

港島方向：不停海富中心至利源東街之間各站，臨時巴士站設於砵典乍街

新界方向：不停金鐘站、維多利亞公園及告士打道維園，臨時巴士站設於大會堂

601 / 680

改以大會堂為終點站

港島方向：不停清風街至金鐘（東）之間各站，臨時巴士站設於清風街天橋、百德新街、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場及大會堂

新界方向：不停金鐘（東）至銀幕街之間各站，臨時巴士站設於大會堂、香港演藝學院、入境事務大樓及永興街

603

九龍方向：不停皇后像廣場至維多利亞公園之間各站，臨時巴士站設於大會堂及入境事務大樓

619

九龍方向：不停皇后像廣場至銀幕街之間各站，臨時巴士站設於大會堂及入境事務大樓

671

九龍方向：不停立德里至銀幕街之間各站，臨時巴士站設於禮頓道及永興街

673

港島方向：不停清風街至海富中心之間各站，臨時巴士站設於百德新街及杜老誌道

新界方向：不停皇后像廣場至維多利亞公園之間各站，臨時巴士站設於大會堂及入境事務大樓

681

港島方向：不停循道衛理大廈至畢打街之間各站，臨時巴士站設於皇后像廣場

690

港島方向：不停海富中心站

新界方向：不停皇后像廣場至銀幕街之間各站，臨時巴士站設於大會堂及入境事務大樓

905

港島方向：不停政府總部至香港會議展覽中心之間各站，臨時巴士站設於香港演藝學院

九龍方向：不停菲林明道至利源東街之間各站，臨時巴士站設於砵典乍街

914 / 948

改以灣仔北為總站

港島方向：不停力寶中心至天后總站之間各站，臨時巴士站設於香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北總站

九龍／新界方向：不停天后總站至利源東街之間各站，臨時巴士站設於灣仔北總站、景隆街、舊灣仔警署、分域街及砵典乍街

934

改於灣仔北開出

新界方向：不停菲林明道至匯豐總行之間各站，臨時巴士站設於灣仔北總站、灣仔碼頭、中環廣場、瑞安中心及砵典乍街

936

改於灣仔北開出

新界方向：不停棉花路至置地廣場之間各站，臨時巴士站設於灣仔北總站、灣仔碼頭、中環廣場、瑞安中心及砵典乍街

960 / 961

港島方向：不停力寶中心至菲林明道之間各站，臨時巴士站設於香港演藝學院及入境事務大樓

新界方向：不停菲林明道至利源東街之間各站，臨時巴士站設於中環廣場、瑞安中心及砵典乍街

968

港島方向：不停力寶中心至維多利亞公園之間各站，臨時巴士站設於香港演藝學院、入境事務大樓及銅鑼灣避風塘

新界方向：不停中央圖書館至匯豐總行之間各站，臨時巴士站設於中華遊樂會、景隆街、舊灣仔警署、分域街及砵典乍街

978

港島方向：不停政府總部至香港會議展覽中心之間各站，臨時巴士站設於香港演藝學院

新界方向：不停菲林明道至利源東街之間各站，臨時巴士站設於中環廣場、瑞安中心及砵典乍街

[14:15]新巴城巴表示，因應道路情況，1條路線暫停服務，65條路線改道行駛。

暫停服務路線：W1

改道路線：1, 2A, 2X, 5B, 5X, 6, 6X, 8, 8H, 8P, 8X, 10, 11, 12A, 12M, 15B, 19, 23, 25A, 26, 37A, 37B, 38, 40, 40M, 42, 65, 72, 72A, 75, 76, 77, 88R, 90, 90B, 96, 97, 102, 103, 112, 116, 117, 170, 182, 260, 307, 592, 601, 619, 671, 681, 690, 780, 789, 914, 930, 930X, 948, 962B, 962X, 967, 969, A11, E11, E11A

[14:00]九巴表示，因應港島區最新交通情況，以下過海隧道路線有臨時改道安排

108

九龍方向：不停摩頓台至堅拿道東之間各站，臨時巴士站設於景隆街及堅拿道西

112 / 116

九龍方向：不停清風街至堅拿道東之間各站

673

港島方向：不停皇仁書院至天樂里之間各站，臨時巴士站設於百德新街及杜老誌道

914 / 968

九龍／新界方向：不停怡和街至堅拿道東之間各站