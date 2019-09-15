【9.15衝突】政府：強烈譴責暴力行為　已展示最大誠意盼解決問題

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反修例風波持續，今天（15日）大批示威者響應到港島區「行街」的網上呼籲，最終演變成群眾聚集、多區發生警民衝突及市民打鬥。

政府晚上11時許發新聞稿回應，強烈譴責激進示威者在港島區的暴力行為，包括向政府總部投擲多枚汽油彈和磚塊，在金鐘和灣仔一帶多處縱火，肆意破壞港鐵站，以及在灣仔一間酒店外焚燒國旗，挑戰國家主權等，批評示威者危害市民安全，嚴重破壞社會秩序。

政府譴責示威者在金鐘和灣仔一帶多處縱火，肆意破壞港鐵站。 (羅君豪攝）

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政府發言人晚上11時許發稿指，強烈譴責激進示威者在港島區的暴力行為，指他們危害市民安全，嚴重破壞社會秩序。發言人批評，示威者不理會警方的反對通知書，在銅鑼灣、灣仔和中區一帶進行非法遊行和集會，其中有人更以雜物堵塞多條主要交通幹道，嚴重影響港島區的交通。一些激進示威者向政府總部投擲多枚汽油彈和磚塊，在金鐘和灣仔一帶多處縱火，肆意破壞港鐵站；亦有違法人士在灣仔一間酒店外焚燒國旗，挑戰國家主權。

政府發言人稱，對這些目無法紀的暴力行為，予以最強烈的譴責。面對激進示威者的暴力衝擊，警方果斷地作出驅散和拘捕，以保障市民安全和恢復社會秩序。發言人重申，使用暴力手段絕對不是解決問題的方法，只會令整個社會受到傷害。為解決當前的困局，政府已展示了最大的誠意，希望透過溝通平台與市民展開對話，共同解決社會深層次的問題。

警方晚上在港島多區截查示威者及途人。 （余俊亮攝）

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