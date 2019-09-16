【9.15衝突．直播】過百浸大學生遊行　抗議學生記者被無理拘捕

反修例風波持續，昨天（15日）港島多區都爆發衝突，浸會大學一名學生記者昨在北角、炮台山一帶採訪時，被警方截查及搜出一把餐刀，該名記者指日前為慶祝中秋，故攜有餐刀以切月餅，警方最後將該名蘇姓學生記者拘捕。 有過百名浸大學生今天下午2時半在浸大校園內遊行，訴求包括要求校方承擔責任，支援被捕學生，並譴責警方濫捕，打壓新聞自由。

浸大學生發起遊行，聲援被捕新聞系學生。(梁鵬威攝)

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有浸大學生發起今天下午2時在浸大校園內遊行，由賽馬會廣場遊行至邵逸夫行政大樓，要求校長錢大康回應學生記者被捕一事；要求校方為被捕同學提供學業、法律及經濟上的支援；要求校方譴責香港警察濫權濫捕及打壓新聞自由；要求校方承諾保障學生學習時的人身安全。

近下午2時半，過百名學生起步。遊行發起人之一的曹同學稱，雖然錢大康今早向學生發電郵，但學生認為校方只是敷衍了事，要求校長正面回應學生訴求，如承諾保障學生人身安全，及譴責警方濫捕，而非迴避問題。參與遊行的包括浸大傳理系、浸大社工系、浸大政治系、浸大學生會，遊行人士多戴上口罩，高呼「警方濫捕，校方走數」、「光復香港，時代革命」等口號。

浸大廣播新聞網指，該名姓蘇的男學生，昨晚(15日)正以浸大廣播新聞網（BNN）記者身份採訪，晚上11時許，與另外3名記者在炮台山道及英皇道交界，突然被防暴警員截停搜袋，期間一名記者被搜出一把餐刀，他多次強調因日前是中秋節，餐刀是用來切月餅，但一名女警指「好難不懷疑」，最終他被警員帶上私家車。

凌晨4時許，浸大廣播新聞網透露，姓蘇學生已與大律師劉偉聰和律師伍展邦會面，律師指他身體及精神狀態良好。而廣播新聞網譴責警方無理濫捕，並促請警方盡快釋放該記者。