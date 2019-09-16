【逃犯條例】將軍澳遇襲男等三人 　加入挑戰警未出示編號決定

繼右眼中槍的楊子俊老師上周入稟高等法院申請司法覆核，要求法庭頒令「速龍小隊」在制服上展示警員編號，今（16日）再有3名受警方襲擊的市民申請司法覆核，包括8月4日，聲稱與兒子在將軍澳散步時，被警員襲擊至頭破血流的男子，要求法庭頒令警員做法屬違憲，並下令防暴警察及速龍小隊須展示編號。申請人又表示，現時的做法令他們難以投訴、提出民事索償或者私人檢控。

申請人陳恭信稱當日只是與兒子到樓下散步，卻被警方毆打。（資料圖片）

3名申請人依次為陳恭信（51歲）、魯湛思（24歲）及吳康聯（51歲）；答辯人為警務處處長。

將軍澳遇襲男留院2天縫9針

申請書引述新聞報道及圖片，指3人分別於6月、7月及8月，遭無展示編號的警員非法襲擊。陳恭信於8月4日晚上11時多與兒子在將軍澳住所附近散步期間，遭防暴警察以警棍打穿頭，流血暈眩。惟警方並無指他干犯任何罪行，亦無拘捕他。陳在將軍澳醫院留醫2天，縫了9針。

朱凱廸助理曾被胡椒噴霧中

魯湛思為立法會議員朱凱迪的助理，他於7月4日下午4時左右參與沙田遊行，當日活動獲警方批出不反對通知書。晚上9時，他前往新城市廣場參與另一活動的途中，一群防暴警察突然衝向他與其他示威者。魯雖然沒被打，但面及手遭至少3名防暴警察近距離以胡椒噴霧噴中，令他整晚疼痛。

「612」稱虐打男子亦加入訴訟

吳康聯則於6月12日下午約3時，在金鐘夏愨道及添華道交界，遭速龍小隊虐打。申請書引述新聞報道，指一隊速龍衝向一人獨站、並無任何動作的吳。吳被扯倒並棍打，即使未有反抗，仍遭對方踢頭。他其後被指參加非法集而被捕，頭皮驗出3厘米的血腫。他現時獲警方保釋，但無被起訴任何罪名。

申請人指警方使用非法武力，惟防暴警察及速龍均戴上頭盔或面罩，又無展示號碼，他們因而無確認該警員的身份，也未能向警察投訴課投訴。此外，這令他們無法作出民事索償或私人檢控。

申請人認為，警方現時的做法是違反《香港人權法》和《政治權利國際公約》，盼法庭頒令警方的做法屬違憲，並下令防暴警察及速龍小隊須展示編號。

案件編號：HCAL2703/2019