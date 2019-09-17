【港鐵出軌．交通消息】紅磡至旺角東站或全日停駛　直通車取消

東鐵今（17日）早又故障！東鐵線紅磡站有火車出軌。約11時40分，港鐵公佈消息，稱西鐵綫已回復正常服務；至於東鐵綫，紅磡至旺角東站服務仍然繼續暫停。 根據最新消息，港鐵會見傳媒時透露，紅磡至旺角東站的服務今日內或未能回復正常。同時，今早到晚上6時的城際客運（直通車）班次將會取消。港鐵下午公布，6時後的班次也取消。

今早紅磡有火車出軌，從網上流傳的圖片所見，可見路軌出現裂縫。（網上圖片）

今日（17日）早上東鐵綫一列往紅磡站列車出軌，現場有車卡偏離路軌，有車門撞至跌落，原因有待調查。車上有大量乘客，受事故影響，需下車步行離開。

根據最新消息，港鐵車務總監劉天成說，在進行復修工作前，港鐵必須先作不同行動，包括安排大型吊重裝備將列車拖離現場等。他直言，有關工作有不少限制及需時，又指服務今日內未必能回復正常。

取消部份城際客運班次

港鐵亦指出，由今早到傍晚6時，城際客運班次取消。根據網站顯示，由於紅磡站附近有列車發生事故，有直通車需要取消，受影響旅客可於即日起的30日內到香港或內地售票點辦理退票手續。

同時，因應維修東鐵綫，康莊道往紅隧方向的部分行車線已封閉。

今日的取消班次如下： 北行：（九龍 - 廣州直通車）Z806、Z802、Z812、Z816、Z808、Z804、Z810、Z818 及（九龍-北京直通車）Z98 南行：（廣州 - 九龍直通車）Z801、Z811、Z815、Z807、Z803、Z817、Z809 、Z805、Z819及（北京 - 九龍直通車）Z97

從網站所見，大量直通列車服務已取消。（港鐵網站）

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西鐵綫已回復正常

於早上約11時40分，港鐵稱西鐵綫已回復正常服務。此外，港鐵亦會安排免費接駁巴士路綫行走大圍往鑽石山（雙向），以疏導乘客。

至於東鐵綫，紅磡至旺角東站服務仍然暫停；旺角東至羅湖維持6分鐘一班車；旺角東至落馬洲站，則維持18分鐘一班車。

▼港鐵紅磡站出軌現場圖片▼

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西鐵綫服務今早曾有​延誤

今日事故發生後，港鐵曾表示，東鐵綫紅磡站對開有列車故障事故，紅磡至旺角東站服務停，旺角東至羅湖維持6分鐘一班車；旺角東至落馬洲站維持18分鐘一班車。而西鐵綫紅磡來回屯門站，改為12分鐘一班車，南昌來回屯門站，則改為6分鐘一班車。

而九巴因應事故，亦加強沙田及大圍來往紅磡的巴士服務，並加派外勤人員協助乘客。路線如下：

81C：尖沙咀東麼地道 - 馬鞍山（經大圍）

87D：紅磡站 - 馬鞍山

170：沙田站 - 華富（經紅隧口、銅鑼灣）

182：沙田 - 中環（經紅隧口）

281A：廣源 – 九龍站