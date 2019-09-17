【港鐵出軌‧交通】紅磡至旺角東繼續暫停　西鐵綫回復正常服務

東鐵今（17日）早又故障！東鐵線紅磡站有火車出軌，港鐵表示，東鐵綫紅磡站對開有列車故障事故，紅磡至旺角東站服務停，西鐵線紅磡來回屯門站亦改為12分鐘一班車；南昌來回屯門站，6分鐘一班車。 約11時40分，港鐵公佈最新消息，稱西鐵綫已回復正常服務；至於東鐵綫，紅磡至旺角東站服務仍然繼續暫停。

今早紅磡有火車出軌，從網上流傳的圖片所見，可見路軌出現裂縫。（網上圖片）

今日（17日）早上，紅磡有火車出軌，有車門甚至被撞至跌落，現場有車卡偏離路軌，原因有待調查。車上有大量乘客，受事故影響，需下車步行離開。約11時40分，港鐵公佈最新消息，稱西鐵綫已回復正常服務。此外，港鐵亦會安排免費接駁巴士路綫行走大圍往鑽石山（雙向），以疏導乘客。

至於東鐵綫，紅磡至旺角東站服務仍然暫停；旺角東至羅湖維持6分鐘一班車；旺角東至落馬洲站，則維持18分鐘一班車。

▼港鐵紅磡站出軌現場圖片▼

今日事故發生後，港鐵曾表示，東鐵綫紅磡站對開有列車故障事故，紅磡至旺角東站服務停，旺角東至羅湖維持6分鐘一班車；旺角東至落馬洲站維持18分鐘一班車。而西鐵綫紅磡來回屯門站，改為12分鐘一班車，南昌來回屯門站，則改為6分鐘一班車。

而九巴因應事故，亦加強沙田及大圍來往紅磡的巴士服務，並加派外勤人員協助乘客。路線如下：

81C：尖沙咀東麼地道 - 馬鞍山（經大圍）

87D：紅磡站 - 馬鞍山

170：沙田站 - 華富（經紅隧口、銅鑼灣）

182：沙田 - 中環（經紅隧口）

281A：廣源 – 九龍站