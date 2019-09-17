調查：社會房屋政策不合格　八成受訪基層稱未能減輕壓力

本港房屋問題嚴峻，公屋輪候時間高達5.4年，不少基層市民被迫居於劏房等不適切住屋環境。 關注基層住屋聯席早前就社會房屋進行調查研究，涵蓋社會房屋及不適切居所的住戶。當中超過一半的社會房屋住戶認為政府的相關政策表現不理想，平均評分只有2.4分。同時有八成受訪者認為政策未能減輕住屋壓力。

關注基層住屋聯席早前就社會房屋進行調查研究，當中超過一半的社會房屋住戶認為，政府的相關政策表現不理想，平均評分只有2.4分。（張嘉敏攝）

關注基層住屋聯席於2019年8月至9月期間，就本港社會房屋政策收集201份有效問卷，當中156份為不適切房屋住戶及45份為社會房屋住戶。

調查顯示，超過九成現居於社會房屋的住戶稱，遷至社會房屋後只有間中、甚少及從未感到精神壓力。當中超過一半受訪住戶表示不需擔心被迫遷及加租。至於身體狀況方面，超過七成受訪住戶稱入住社會房屋後間中及經常感到健康良好，遠高於居於不適切居所的受訪住戶，只有近三成受訪者稱感到健康良好。

此外，對於政府的社會房屋政策，98%居於不適切住所的受訪住戶認為現有社會房屋數量不足，超過八成人認為未能減輕基層住屋負擔。同時，調查又要求受訪的社會房屋住戶為政府政策評分，以5分為最高分、0分為最低，當中超過一半人的評分為2分或以下，而平均分只有2.4分，屬於不合格。

聯席建議政府應簡化申建社會房屋的行政程序，及提供更多支援，減輕他們的處理工作量。他們又建議應增加過渡性房屋基金，稱現時每間社會房屋只有30萬津貼，容易令小業主卻步。他們續稱，截至今年2月只有27個小業主成功參加計劃，認為應增加支援。他們又稱長遠而言應增建公屋解決房屋問題。