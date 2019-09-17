【逃犯條例】尖東5星級酒店入住率跌至一成　職員指大假清無可清

因《逃犯條條》引發的警民衝突已超過100日，現時香港有甲乙級中價酒店超過300間，房間數目超過8.5萬，但由於本港局勢未明朗，來港旅客人數下降。酒店及餐飲從業員協會於8月底就酒店入住率、清假情況、收入影響，前景信心等方面進行問卷調查及電話訪問，發出1345份問卷，得到438個回應，當中八成半受訪者是長工，一成半是兼職工。當中有八成四受訪者表示，酒店入住率因示威衝突而受影響，由過往暑假恆常的九成入住率，暴跌至三成或以下，更有5星酒店的單日入住率只有一成多，甚至暫停部份樓層服務做大清潔或維修。

工會呼籲酒店方面會盡一切能力與辦法，與從業員共渡時艱。（梁煥敏攝）

有九成受訪者表示要清例假、大假，更陸續有僱員表示公司要求放無薪假，有七成七受訪者表示需放1至3日無薪假。調查發現，有四成六受訪者表示收入已經或將會受影響，而當中八成三表示收入減少1000至3000元不等。

有酒店代表表示，為了節流，公司停聘兼職工，現有員工則借調其他部門。清假減少收入受到入住率下跌影響，酒店及餐飲從業員協秘書長葉柳青引述從業員說，現在情況比沙士還差，「沙士都係捱5個月，但現在示威行動都唔知幾時完，咁樣落去酒店都好難捱。」此外，有職員怕會直接影響明年的升職、加薪和花紅等。她説，若情況變差，從業員除了「四大皆空」外，有四成三受訪者估計公司會或將會裁員，令他們普遍感到擔憂。

另有五星級酒店職員指，公司入住率大跌，由於現時暫停所有兼職員工工作，現職員工亦不單單被要求清大假外，並要協助到不同部門工作。「八月份要求最少清4日，有啲人10月都清晒，好擔心。」



有五星級酒店職員（右）指，公司入住率大跌。（梁煥敏攝）

工會呼籲酒店方面會盡一切能力與辦法，與從業員共渡時艱，此外，期望僱主利用時機加強從業員的內部培訓，為行業復甦做準備，不要逼從業員放無薪假或裁員；政府提供免費技能提升課程及進修津貼，如接待新興市場侍酒員等課程，提升員工在特定方面的技能及招待旅客技巧，另外，望政府設立緊急失業援助基金，以薪金八成折算，上限為14,000元，幫助職工渡過難關。