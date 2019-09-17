內地婦涉與內地人合謀在港騙保金　官指破壞兩地和諧囚25月

內地婦聲稱遭遊說參與「呃保險」計劃，先由一名山西漢在港買下兩份人壽保險，把內地婦列為受益人。一年後，內地婦假稱該山西漢在內地因心肌梗塞死亡，並取得內地所發的死亡證，來港欲索取保金5百萬元。惟保險公司指山西漢疑隱暪病歷拒發放保金，後更發現山西漢仍然在世。內地婦被控一項串謀詐騙罪，裁判官稱她是詐騙計劃的核心人物，其犯罪行為直接打擊保險業運作，, 影響中港兩地的和諧，今（17日）於區域法院判她入獄25個月。

被告劉芳在區域法院承認串謀訛騙罪。(資料圖片)

女被告劉芳（34歲），承認一項串謀詐騙罪，指她於2016年5月至8月，串謀候珍練及唐偉鳳，訛騙大新人壽保險有限公司（現稱泰禾人壽保險有限公司），訛稱候已死，並求大新向她發放保險金。

打擊保險業破壞兩地和諧

法官練錦鴻判刑時指，被告為是次詐騙計劃的核心人物，其犯罪行為直接打擊保險業運作，影響中港兩地的和諧，因此是次刑罰以威懾為主。

女被告料將在11月產子

辯方求情稱被告現懷有身孕，預產期為11月，情況屬高危，準備與男友結婚，亦需供養在內地的10歲兒子及有殘疾的父母。練官考慮被告涉及角色及參與程度，將量刑起點訂於42個月，但考慮被告認罪及個人背景，減刑至25個月。

案件編號：DCCC 227/2019