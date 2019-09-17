教局研刪DSE中文聆聽、說話卷引爭議　公眾諮詢延長1個月至十月中

教育局「學校課程檢討專責小組」今年6月底發表諮詢文件，就整體檢討中、小學課程展開公眾諮詢，當中建議修訂或刪去文憑試（DSE）中文科的聆聽及說話兩卷，令人質疑有「去廣東話化」之嫌；另有意見將反修例風波歸咎於高中通識科令年輕人變得激進，此諮詢引起公眾關注。 小組公布，原定昨日結束的公眾諮詢，會延長1個月至10月16日。

學校課程檢討專責小組表示，考慮到公眾人士要求，決定延長諮詢期至下月16日。（資料圖片）

學校課程檢討專責小組今年6月28日，就檢討中小學課程發表諮詢文件，當中建議高中通識科維持必修必考，但要釐清及精簡課程，容許學生選擇不作獨立專題探究（IES），單藉文憑試作答試卷可獲最高第四級成績。

另外，小組提議研究高中中國語文科校本評核、公開試聆聽及說話部分可否修訂或減少。此建議引起社會爭議，有不少意見擔心政府將廣東話在中文科公開試中刪除，會影響粵語文化，為「普教中」舖路。

學校課程檢討專責小組表示，考慮到公眾人士的要求和回應，決定延長諮詢期，讓公眾有更多時間討論各項初步建議及提交意見。公眾可將意見郵寄至灣仔皇后大道東213號胡忠大廈13樓1301室學校課程檢討專責小組秘書處，又以電郵或傳真（2573-5299）提交意見。