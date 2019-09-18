【逃犯條例】銅鑼灣藥房生意減8成　店主指如賭身家　盼聖誕翻身

因反《逃犯條例》而引起的警民衝突，已超過100日仍未平息，重挫旅遊業。銅鑼灣崇光百貨一帶一向是旅客購物熱點，藥房林立，區內商舖租金寸金尺土，每每數百平方呎旺舖，月租達30萬元以上。近三個月以來，多次遊行都以這裡作為起點，並爆發警民衝突，人流大減。 靠近崇光百貨的一所藥房負責人表示，近月生意額減少了八成，經營相當吃力，形容現時如「賭身家」，最樂觀打算只能維持半年，他指現時月租超過30萬元，「幾多錢租就唔想講太明顯，業主只象徵式減少少租咋！」縱然現況對生意有影響，但作為香港人亦有訴求，「我喺度睇得好清楚，政府嘅態度咁樣，我都唔順氣！」他希望政府順應民意，令社會重回正軌，「我會盡量頂住先啦！」

銅鑼灣一向為旅客購物的熱點，租金亦冠絕全球。（梁煥敏攝）

業主象徵式減租 幫助不大

銅鑼灣以租金高昂「聞名全球」，而大多居於港島區的旅客亦會到該處購物，故一向熱鬧非常，惟6月起的多次大型遊行、示威活動，以及警民衝突，銅鑼灣往往成為「主戰場」，加上交通問題及旅客人數減少，區內店舖生意大跌。《香港01》記者上周五（13日）中秋節到場視察，留意到人流較平日少，崇光百貨內及附近街道的「拉篋」旅客明顯不多，昔日摩肩擦背情況不再。

祟光百貨附近有多間藥房，一向以來人流不少。其中一間不願上鏡的藥房負責人余先生說，自上月初開始，由於遊客人數大減，生意額插水式大跌，只餘下以往的約2成，「做乜都無用啦，根本無人嚟！遊客都睇到新聞，吓吓都影最嚴重個吓，又不停重播，唔敢嚟啦！」區內租金息一向高昂，業主得知情況後，只象徵式減租，「減咗少少敷衍吓你，大家知咩事！佢又唔順氣減得多，但又怕人哋肯租都難啦！」記者問月租多少，「（20多萬？）點只呀？（30幾萬？）大約係差唔多，但唔講得太清楚啦！當然（生意）維唔到皮費！」

其中一間藥房（非相中所示）負責人余先生說，上月起平均每日只有數千元營業額，總數也只不過約10萬元，只用作繳交租金也完全不足夠。（梁煥敏攝）

上月生意額僅10萬 不夠交租

余先生說，上月起平均每日只有數千元營業額，全月總數也只不過約10萬元，只用作繳交租金也完全不足夠，是他入行10年，並於該區開店2年以來情況最差，「的確無諗過咁嚴重，完全無諗過做唔到生意，我諗10月1日國慶都應該唔多得。」

余續說，作為土生土長香港人，當然希望香港於正常軌道上發展，不少商家會埋怨示威活動影響生計。店舖位於遊行主要「戰線」，難免感觸良多，尤其是7月行動初期一刻，感受很深很難忘，「基本上個個禮拜都聞到（催淚彈味），習慣曬啦依家，啱啱嗰時好憤怒，依家都憤怒。」面對以往拖篋處處的路上人流減少，他坦言也有感受，但也諒解示威者心態。

剛過去的周日有網民發起的遊行行動得到不少市民響應，惟晚上再度出現大型警民衝突。（資料圖片）

面對切實的生計問題，加上現時的社會問題未能解決，余先生說：「我嬲都會嬲政府，點解損失咁多先講（撤回），三個月啦，唔講好過講！」他希望政府盡快切實調查整件事，向市民真心釋出善意才有機會讓市民「消氣」，「你拉咁多人，真係要公平審啲，先係真善意。」

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記者採訪20分鐘 只見一個顧客

記者當日下午3時多留在藥房採訪，逗留約20分鐘期間，只有一名客人購買藥品。店內正播着一首首香港80年代金曲，似是振作各人的心，「我哋都有負擔，依家做香港人好痛苦，我只係好小事……見到唔少香港人都撐緊，我都要頂住！」他直言心目中希望兩個月後可以恢復，否則擔心「挨」不住被迫結業，「望就望頂到聖誕節個期，如果唔係就已經到極限。」