【9.15衝突．直播】浸大廣播新聞網被捕學生：暫時不出去採訪

浸會大學新聞系廣播新聞分組學生製作的網上新聞平台廣播新聞網，一名學生記者於9月15日採訪港反修例示威時，被警員搜出持有一把餐刀被捕，警方拒絕其解釋，有關平台今日下午3時召開記者會交代細節。當晚被捕學生記者蘇敬華現身，講解當晚情況。

被捕的蘇敬華（左二）現身，講述當晚被捕過程。（胡家欣攝）

蘇敬華表示，他在9月15日晚以浸會大學廣播新聞網的記者採訪，在炮台山附近被警察截查。當時他身穿記者反光衣、眼罩、面罩，以及一把全長9吋的餐刀，刀鋒長4吋、刀柄長5吋。被截查時，身邊同事兼同學想要拍攝記錄，被警察亦涉及隱私而阻止。蘇敬華16日晚上7時，獲准以500元保釋候查。

蘇表示，他因中秋節（13日）當日無空，於是在前一晚迎月夜（12日），先和女朋友過節。由於女友忘了帶刀切月餅，因此他帶來餐刀，以便切月餅吃，其後放在袋中，並沒有再執袋，便於15日到場採訪。

為自己無執袋「疏忽懶散」表歉意

蘇敬華譴責警方有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華以「九吋長尖刀」形容他袋中的餐刀，希望警方持平執法。他並感謝上帝、學校、教授、家人女友以及浸會新聞系的同學。他對自己「疏忽懶散」而導他們費神，表示歉意。

他表示，作為記者就要記錄事件，形容面對「白色恐怖」、被針對，亦要堅持自我，「如果我被捕的事件可以感動更多人站出來，那就值得。」

蘇敬華表示經過被捕事件，他仍希望當記者。（梁鵬威攝）

會暫時不出去採訪

對於梁振英在Facebook撰文要求浸大校長錢大康管理好學生，蘇認為不擔心國家領導人關心事件，因為此前港澳辦、甚至美國總統特朗普都有評論香港，認為大家關心香港是好事。他表示，學生記者經常會面對質疑，但是他亦希望報道香港正在發生的事情，事件不會動搖他對新聞行業的心，但自己剛剛保釋，會暫時避一避，不出去採訪。

警︰涉嫌藏有攻擊性武器 重案組跟進

周日（15日）晚，浸會大學「廣播新聞網」學生記者蘇敬華，於北角示威現場採訪期間被捕。警方於16日發稿表示，警員當時在英皇道與炮台山道交界，截查一名姓蘇（20歲）青年，在其背包內檢獲一把約9吋長餐刀，他涉嫌「藏有攻擊性武器」被捕，已獲准保釋候查，須於10月中旬向警方報到，案件交由港島總區重案組跟進。

被捕學生記者的家人，亦透過「廣播新聞網」發放一張相片，澄清指圖中餐刀與該記者被捕時所攜的餐刀同款，「一套原先有四把，而餐刀九吋長，手柄五吋長，刀鋒位置長四吋」。其家人強調，餐刀並非「尖頭」，而是「鈍頭」刀，與警方所指的有很大出入。