【逃犯條例】新加坡加碼搶商務旅客　本港旅遊界：憂國際會議外移

反修例風波持續至今逾三個月未平息，本港旅遊及酒店業首當其衝。旅遊業議會主席黃進達今早（18日）在電台節目中表示， 9月首兩周的內地訪港團按年跌近9成，亦影響機構來港舉辦大型活動的意欲，商務旅客有憂慮，相關國際會議或被新加坡、澳門等地「搶走」。 新加坡旅遊局則宣佈「加碼」推出獎勵政策「惠聚獅城」（INSPIRE - In Singapore Incentives & Rewards），商務客於本月10日至2021年底到訪，將提供逾60項旅遊體驗，包括遊覽新加坡植物園、緯壹科技城（One-North）、濱海灣花園的燈光騷（Garden Rhapsody）等。

新加坡旅遊局宣佈「加碼」推出獎勵政策「惠聚獅城」（INSPIRE - In Singapore Incentives & Rewards）。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

新加坡旅遊局公布，為吸引全球商務會獎旅遊，推出的「惠聚獅城」獎勵計劃與29家當地企業合作，向商務旅客提供逾60項遊覽體驗。

而獎勵政策提供63項遊覽體驗，包括：新加坡美食，娛樂及夜生活，主題遊覽及學習體驗，與景點相關的體驗及建立團隊精神的活動。當局表示，商務旅客團隊可在聯合國教科文組織名錄的世界文化遺產、新加坡植物園，品嚐草藥和香料製作的雞尾酒活動；遊覽有新加坡矽谷之稱、緯壹科技城（One-North）周邊，參加創辦人或初創企業出席的分享會；或在指定時段觀賞濱海灣花園的燈光騷（Garden Rhapsody），並在華僑銀行空中走道欣賞城市夜景等。

當局指，會獎旅遊團隊於今年9月10日至2021年12月31日間訪問當地，均可申請獎勵計劃，提交申請於2021年3月31日截止。申請團隊中，入境新加坡的外國訪客需達20名或以上，停留三天或以上。

新加坡旅遊局指出，因應當地的商務會獎旅遊市場表現強勁，故將計劃的目標客群由過往的東南亞、大中華區及部分市場，擴至全球目標客群，包括美洲、北亞洲、大洋洲等市場。對比香港去年有逾196萬會展獎勵旅遊客人數，而新加坡去年則接待逾290萬名商務旅客，按年同期增長12.1%；旅遊收益達到46.8億新幣（約265億港元），同期增長7.2%。

新加坡旅遊局宣佈「加碼」推出獎勵政策「惠聚獅城」（INSPIRE - In Singapore Incentives & Rewards）。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

據香港旅發局資料顯示，本港7月的整體訪港旅客按年跌4.8%，其中內地及短途市場分別下跌5.5%及6%。隨著示威遊行持續，當局早前公布8月的訪港旅客數字按年大減45%。而香港旅遊業議會月初公布，9月首10日平均每日僅15個內地訪港團，比去年同期大跌9成。

為支援業界營運，議會於上周二（10日）表示，將向會員退回2019至2020年度會費，冀各商場、商廈業主向旅行社租戶減租一半，以助業界共渡時艱。

社會動蕩，本港盛事亦相繼取消及延期，包括外國音樂劇、香港網球公開賽及「鼠戰中環」，連國慶煙花亦盛傳取消。黃進達認為，政府及議會需向海外旅客講解本港最新情況，強調整體市況仍安全。雖然暫時未見有國際會議遭取消，但他直言，商務旅客會有擔憂，加上鄰近地區的商務會議競爭激烈，相關國際會議或移至新加坡、澳門等地舉行。根據旅發局資料顯示，本港今年上半年，有逾93萬名會展獎勵旅遊的過夜旅客，比去年同期上升4.2%。

新加坡旅遊局宣佈「加碼」推出獎勵政策「惠聚獅城」（INSPIRE - In Singapore Incentives & Rewards）。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

業界：有小型展覽轉到新加坡

旅遊界立法會議員姚思榮表示，每年9月及10月是本港的會議展覽及獎勵旅遊旺季，因本港地理位置優越，外國及內地客戶會選擇到香港作為中轉站或目的地，帶動酒店入住率高企。

不過，近期的反修例事件，社會多次出現警民衝突、交通受阻，姚坦言，商務旅客擔憂來港安全性，轉為到內地廣州、深圳進行會議，或到新加坡過夜：「業界擔心若新加坡加大力度宣傳，若商務客日後習慣在當地開會、舉辦活動，對香港一定有衝擊。」他指，近期已有小型展覽原定在本港舉行，其後改至新加坡進行。