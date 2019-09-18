【醫療事故】瑪麗通報洗傷口消毒藥水疑含菌　53名洗腎病人中招

醫院管理局公布，昨日（17日）接獲瑪麗醫院通知，有需洗腎的病人組群感染洋蔥伯克氏菌。院方自9月6日起發現，有4名病人的導管口臨床樣本同被驗出洋蔥伯克氏菌，環境監測結果顯示，公立醫院及診所使用的消毒藥水無驗出該菌，但從社區藥房及部分醫院內的醫療用品店收集的預先包裝消毒劑樣本，則驗出帶有洋蔥伯克氏菌。 院方查找過去兩年腹膜透析病人的化驗樣本，發現其中53名病人曾感染洋蔥伯克氏菌，當中5名病人出現入侵性感染。現時沒有證據顯示有病人因感染有關細菌而離世。

醫管局發言人表示，於九月六日，瑪麗醫院從四名腹膜透析病人的導管口採集的臨床樣本中，驗出洋蔥伯克氏菌，醫院隨即展開環境監測以確定病人是否源自同一感染源頭。



根據環境監測結果，目前公立醫院及診所使用的兩種品牌氯己定消毒劑均沒有驗出有關細菌，但從社區藥房及部分醫院內的醫療用品店收集的預先包裝氯己定消毒劑樣本，則驗出帶有洋蔥伯克氏菌。



部分腹膜透析病人會在家中自行使用預先包裝的氯己定消毒劑，作皮膚消毒及進行導管口護理，有關消毒劑可於社區藥房及醫療用品店中購買。

瑪麗過去兩年共53病人曾染同一惡菌

瑪麗醫院回顧過去兩年腹膜透析病人的化驗樣本，發現其中53名病人曾感染洋蔥伯克氏菌，當中五名病人出現入侵性感染。現時沒有證據顯示有病人因感染有關細菌而離世。



醫管局發言人稱，醫管局腎科中央委員會已就有關事件通報各腎科部門，並提醒病人需按腎科部門提供的指引於家中進行導管口護理。將會重新檢視公立醫院腎科病人感染洋蔥伯克氏菌的化驗結果，並提醒病人若懷疑傷口有感染情況，應向醫護人員查詢。醫管局亦已通知醫院內的醫療用品店有關事件及需停售該消毒劑。