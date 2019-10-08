癌症患者「餓死癌細胞」為謬誤　醫生：營養不足短存活期更短

坊間有指癌細胞依靠「吸收」患者營養，從而獲得能量「生存」，因此若減少進食能「餓死癌細胞」。香港國際醫療中心腫瘤科總監、臨床腫瘤科專科醫生李智仁指，事實正正相反，若癌症患者沒有攝取足夠的營養，甚至出現體重下降時，將對治療效果有負面影響，嚴重甚至會縮短存活期。 英國註冊營養師陳玉儀亦指，癌症患者需要攝取比普通人更多的能量，惟在癌症患者食慾不佳的情況下，難以進食額外份量的食物，故建議體重下降、營養不良的癌症患者，可選擇醫學營養補充品。

香港國際醫療中心腫瘤科總監、臨床腫瘤科專科醫生李智仁（右）指，「餓死癌細胞」是謬誤。（侯彩琳攝）

體重下跌在癌症患者中非常普遍

癌症患者住往會有體重下降的情況出現，香港國際醫療中心腫瘤科總監、臨床腫瘤科專科醫生李智仁指，情況源於癌細胞會令身體釋放大量發炎物質，從而造成代謝機能紊亂及異常，增加肌肉蛋白質消耗，以致體重下降與身體能量「入不敷出」；超過一半剛確診癌症的患者均會，出現體重下跌；而患上口腔癌、大腸癌、鼻咽癌、胃癌等，容易影響患者進食功能或食慾的癌症的患者，則更容易出現體重下跌。

對此坊間或有傳需要「餓死癌細胞」，他認為是坊間嚴重的謬誤，因不論患者的營養狀況如何，癌細胞同樣會吸收身體中的營養，所以減少進食「不會餓死癌細胞，只會餓死自己」。

事實上，患者癌症蛋白質需求量比普通人多近一倍，如體重60公斤的普通人每日建議蛋白質的攝取量為48克，而癌症患者則為90克。

若癌症患者體重下跌 嚴重時會減低存活率

然而，體重明顯下跌，不但會對治療效果有負面影響，嚴重者更減低存活率，李智仁舉例指，如體重沒有下跌的大腸癌患者，存活期中位數為43星期，而體重下跌者則只有21星期；體重沒有下跌的乳癌患者，存活期中位數則為70星期，而體重下跌者為45星期；他強調，維持體重對癌症病人的治療效果有利，亦有助延長存活期。

英國註冊營養師陳玉儀指，營養不良對癌症患者的治療有負面影響。（侯彩琳攝）

約一至兩成癌症患者 因營養不良死亡

英國註冊營養師陳玉儀指，約一至兩成癌症患者因營養不良死亡，而營養不良更是腫瘤患者死亡的主要原因。她建議，當患者出現營養不良時，應增加熱量及蛋白質攝取。而當癌症患者進食困難或食慾時，如連續一至兩星期食量比平時少60%，則可進食高能量、高蛋白質、口味較佳的醫學營養品以滿足身體所需。

陳玉儀亦提醒，癌症患者並不需要特別「戒口」，但需要注重均衡飲食；而大豆和蔬菜的纖維較多，容易令人感到飽肚而減少整體食量，導致全日攝取的能量更低，建議癌症患者可選擇份量較少但含有足夠營養的食物。