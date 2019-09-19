【逃犯條例】市民冀眾籌1000萬　助受傷市民向警提民事訴訟

《逃犯條例》風波延續超過3個月仍未平息，警方至今拘捕超過1400人，惟社會有聲音質疑警方於行動中涉「濫權」使用過度武力。有市民今日（19日）發起首階段目標為1000萬元的眾籌計劃，協助10名在反修例運動中，因警方執法而導致受傷的市民，並透過法律途徑，向涉嫌「濫權」人士提出民事訴訟。

6名市民今日（19日）召開記者會，他們分別為於6月12日在金鐘夏慤道被超過10名速龍小隊人員使用武力對待的吳康聯；同日在夏慤道肚皮中彈的肺癌第三期患者吳應武；7月14日在沙田大埔公路被防暴警察推進致傷的魯湛思；8月4日在將軍澳被警棍打穿頭的陳恭信；8月11日在銅鑼灣被臥底警員推倒拘捕，致左手嚴重骨折需要做手術的林維坤，以及9月1日在港鐵柴灣站被捕的東區區議員徐子見。

6人表示，在過去反修例運動中因警方執法時涉「濫用暴力」，導致身體不同程度受傷。他們並於今日發起首階段目標1000萬元的「反濫權大控訴眾籌計劃」，以協助共10名有相關經歷的市民，向警方和涉嫌「濫權者」提出民事訴訟，包括民事申索和司法覆核。他們表示眾籌所得費用將用以支付原審、上訴階段的法院費用、醫學專家和律師費等費用。

發起人之一的陳恭信表示，眾籌並不希望向警務處處長盧偉聰提出訴訟，而是目標向導致他們受傷的警員提出訴訟，惟他指過往太多警員均沒有展示警員編號，令他們投訴和控告警員方面更加困難，未來仍需與律師團隊溝通，再作決定。陳恭信稱上月4日在將軍澳用膳後，與兒子在區內景林邨散步期間，被於附近執行清場任務的警員打穿頭，流血暈眩。他事後在將軍澳醫院留醫2天，共縫9針，事件中他無被拘捕。

散步街坊遭警棍打穿頭 至今不知涉事警員編號

陳恭信續指，早前已向投訴警察課作出投訴，投訴警察課亦向他表示，會循刑事方向調查。惟陳恭信周一（16日）向法庭申請司法覆核，要求法庭頒令警員做法屬違憲，並下令防暴警察及速龍小隊須展示編號，令現時投訴警察課的投訴調查需要暫停，他重申至今仍未知襲擊他的警員其警員編號。

另外，8月11日在銅鑼灣被臥底警員拘捕後，林維坤曾被送往新屋嶺拘留所。他稱當晚有數人與他一同送往新屋嶺，形容當晚其他被捕者的表面傷勢相較他輕微，惟後來送往醫院後，發現自己傷勢竟相較其他送院的被捕者輕。林維坤又指，過去戴口罩接受傳媒訪問是因應記者要求，他直言不怕被「報復式起訴」，表示「驚就返屋瞓啦。」

被問及眾籌計劃和連串法律程序，將影響生活，發起人之一吳應武的女兒稱，發起眾籌和連串民事訴訟的目的只為「公義」。她批評近日警方「濫權」問題嚴重，直斥警方「唔好以為自己做嘅嘢冇法律責任，唔好以為遮住咗個number，就冇嘢需要承擔。」她續指父親過往曾2次被捕，當然擔心警員「報復式起訴」，惟她坦言「唔能夠因為驚，而唔企出嚟，相信今日喺呢到嘅人都預咗。」

另外，眾籌由社民連提供銀行户口及網上募捐平台，社民連主席吳文遠表示，社民連僅提供銀行户口，強調沒有參與眾籌其他相關活動。陳恭信補充，今日出席記者會的6人，其眾籌所得費用和使用情況均會全數公開，至於其餘不願露面的4人則會盡量公開相關費用使用情況，並在網上作公布，希望能有足夠透明度。