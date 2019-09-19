【8.31太子站衝突．直播】消防處會記者　第四度交代事件

社會新聞
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反對修訂《逃犯條例》風波持續超過三個月，於8月31日太子站爆發嚴重警民衝突，甚至傳出「打死人」流言。日前立法會議員楊岳橋稱取得當晚消防處的個案記錄，並指處方曾就多個關鍵項目作修改。

消防處今日（19日）下午4時再度就事件召開記者會，就當晚太子站事件作交代。

↓↓8月31日太子站警民衝突↓↓

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消防處於今日下午4時召開記者會，副消防總長（總部）陳慶勇及高級助理救護總長（港島及九龍區域）羅信堂將會出席。早前消防處曾三度見記者交代831太子站事件，包括分別是9月2日的警方例行記者會，以及9月10日聯同警方、醫管局及港鐵代表召開聯合記者會，及於上周四（12日）的記者會。

立法會議員楊岳橋周二（17日）表示，取得一份8月31至9月1日凌晨的消防處個案記錄，並邀請三位現職消防員透過視像對話講述該份文件，稱處方曾於9月3日及9月10日曾就多個關鍵項目作修改，其中三名歸類為「紅色」傷者在記錄中消失，同時記錄由凌晨12時36分至凌晨1時02分，有長達26分鐘時間屬完全空白。

▼港鐵公開831太子站部份閉路電視截圖▼

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副消防總長（總部）陳慶勇不點名指有議員帶同三名聲稱消防人員公開消防紀錄的修訂，是「一知半解」；他又表示消防處連日來已聽了1,000段通訊錄音，需花很長時間處理。

副消防總長（總部）陳慶勇（右）曾於9月12日出席記者會。（資料圖片）

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