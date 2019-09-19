【逃犯條例】教聯會調查：75%學校不接受學生參與罷課

反修例風波持續，教聯會一項調查發現，受訪的168間學校或辦學團體中，75%表示不接受學生參與罷課；47%學校反映校園氣氛受到影響，有個別學生及教師情緒受困，亦遇傳媒及社會人士壓力。 教聯會重申，憂慮校園日趨政治化，會干擾正常教學秩序，強調反對學生發起罷課及築人鏈等活動，另呼籲教育局加強對學校支援。

教聯會一項調查發現，受訪的168間學校或辦學團體中，75%表示不接受學生參與罷課。 （陳淑霞攝）

教聯會於9月初向全港中小學發問卷，一周內收到168間學校回覆。調查發現，75%學校或辦學團體不接受學生罷課，89%受訪學校表明，過去一周沒有學校參與罷課，餘下的11%則表示，學生參與罷課或相關活動形式包括在圖書館自修、禮堂聚會、校門外築人鏈等。

社會事件引申的校園問題方面，47%受訪校長指校園氣氛受到影響，另有個別學生及教師情緒受困，各佔42%及25%；11%受訪校長則反映日常教學受干擾，另有28%校長表示，遇到來自傳媒及社會人士壓力。

教聯會表示，校園日趨政治化，擔心干擾正常教學秩序，學生亦難專注學習，情緒更有波動。教聯會重申，不贊成學生參與罷課，亦呼籲有關人士停止校外築人鏈等行為，亦冀教育局提供支援，包括定期向學校發出通函，提供最新應對指引、密切留意校園欺凌情況，及設立投訴熱線等。