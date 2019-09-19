可口可樂推嘟八達通回收膠樽計劃　一卡日賺最多$10（附地點）

使用膠樽雖然方便，但回收不當會為環境帶來污染。本港主要飲品製造商之一香港太古可口可樂今日(19日)宣布，與八達通合作推出膠樽回收現金回贈計劃。市民可將乾淨、不限牌子膠樽投入智能膠樽收集機，一個膠樽可用八達通拍卡，取得2毫回贈，每張八達通一日最多可「回收」50個膠樽，即最多可獲10元回贈。收集機會放置於中文大學、鰂魚涌太古坊等10個地方，市民由明日(20日)起可陸續試用收集機。

回收膠樽機明日起陸續推出，供市面交回膠樽。（太古可口可樂提供）

飲品膠樽收集機擺放位置

•香港中文大學 •東涌東薈城 •愉景灣碼頭(中環) •九龍塘又一城 •香港聖公會東涌綜合服務 •葵芳新都會廣場 •荃灣南豐紗廠 •鰂魚涌太古坊 •將軍澳廣場 •屯門 V City

膠樽回收不當會為環境帶來污染。（資料圖片）

膠樽無條碼會被拒收 不能仍有液體​

香港太古可口可樂表示，希望透過計劃鼓勵消費者參與社區回收，並會分析獎勵措施能否有助提高回收膠樽質量和數量。市民可先在智能膠樽收集機拍八達通開始，之後可投入膠樽，收集機會自動掃瞄樽身上的條碼及進行壓縮。完成投入後可再拍八達通卡以獲取回贈。

收集機回收的膠樽不限品牌，容量由330毫升至2公升的飲品膠樽，收集機每分鐘可處理20個膠樽。回收過程中收集機會掃描膠樽上條碼，以收集相關資料數據作統計分析之用，經壓縮處理後的膠樽會由認可回收商統一妥善回收處理。太古可口可樂提醒，回收的膠樽須保留附有條碼的包裝紙，以及沒有變形及受損，亦沒任何液體在內，否則收集機會退回膠樽。

若回收的膠樽有液體在內，收集機會退回膠樽。（資料圖片／林若勤攝）

31%受訪者每周飲3至4支膠樽飲品

環保團體世界綠色組織就於今年6月至7月進行有關膠樽收集機的街頭訪問，共訪問500人。結果發配現，有31%市民表示每星期會飲3至4支膠樽飲品，然而只有不足30%的市民會把膠樽放入回收桶，世界綠色組織認為結果顯示膠樽回收仍有很大的進步空間。另外，調查又指有85%市民願意使用可以提供回贈的膠樽收集機；亦有59%市民認為，使用八達通卡領取現金回贈最有效，比其它方法高一倍多。