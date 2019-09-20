【土地大辯論】工聯會晤黃偉綸促引《收回條例》　全面收回高球場

民建聯早前多番高調建議政府以《土地收回條例》，收回私人農地作興趣公營房屋之用。本年度的《施政報告》公布在即，工聯會今日（20日）與發展局局長黃偉綸會面，就短中長期的土地供應作討論。 工聯會提出五大項建議，當中再度促請政府以《土地收回條例》收回棕地及私人農地，又提出全面收回粉嶺高球場作發展。他們又建議將港鐵站上蓋作公營房屋之用，及檢討市建局的角色。

工聯會今日與發展局局長黃偉綸會面，就短中長期的土地供應作討論。（張嘉敏攝）

工聯會今日與發展局局長黃偉綸會面，討論有關增加短中長期土地供應。會上工聯會再提出以《土地收回條例》收回棕地及荒廢農地作興建公營房屋，並檢討收地的補償金額，以「先補償、後收地」推行。當中，建議政府應研究先收回發展新界北及新界西北一帶棕地及私人農地。他們又認為以《土地收回條例》收地，應與「土地共享先導計劃」共同進行。

工聯會又建議政府於2023年全面收回粉嶺高球場，將用地規劃為小型新發展區。惟政府應覓得合適地方，以重置高球場。此外，工聯會建議政府改劃非住宅用途土地作公營房屋用途，如將西九高鐵站上蓋用地興建公營房屋，估計可提供約8000伙、面積約400平方呎的單位 。他們亦提出加快土地改劃程序，如增加部門人手等；同時增加新發展區的住宅建築地積比率。至於長期土地供應，他們建議政府繼續推展「明日大嶼」，及促請政府將市建局收回的舊區重建地段全數用作發展公營房屋。