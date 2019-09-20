【逃犯條例】觀塘遊行申請人劉穎匡今「踢保」

觀塘遊行發起人劉穎匡將於今（20日）拒絕警方保釋要求。他強調，警方如有足夠證據便「即管檢控」，否則應停止拘捕，惟現時暫未清楚拒絕保釋的程序，指警方有權拘留他至上庭當日。 有關議員選舉呈請方面，劉穎匡表示，新民主同盟立法會議員范國威有機會提出上訴，但法庭早前亦已因選舉主任失誤，裁定選舉不合法，范國威並不是妥當地選出，因此選舉呈請已得直，就個人而言已沒有空間作出上訴。

劉穎匡強調，警方如有足夠證據便「即管檢控」，否則應停止拘捕。（曾凱欣攝）

劉穎匡：8月24日衝突在遊行路線以外

上月（24日）觀塘遊行中，有個別示威者與警方發生衝突，亦有示威者鋸斷及拉倒智慧燈柱。發起人之一的劉穎匡，在宣布遊行結束後，他與糾察共17人，在九龍麵粉廠對開被警方以涉嫌非法集結拘捕。劉穎匡扣留46小時後獲准保釋，打算於今日報到期間「踢保」，拒絕警方保釋要求。

劉穎匡表示，堅決相信作為不反對通知書的申請人，原意和遊行主題均是期望予參與者和平、理性及合法的活動表達訴求。他指遊行當日（8月24日）遊行人士均和平和理性地完成活動，當日衝突是在遊行路線以外或遊行的人群以外發生，認為沒有理由將責任推到其身上，又擔心日後或有人會因此而不敢申請不反對通知書。他強調，警方如有足夠證據便「即管檢控」，否則應停止拘捕，惟現時暫未清楚拒絕保釋的程序，指警方有權拘留他至上庭當日。

8月24日觀塘遊行黑衣人海塞滿偉業街。（資料圖片 / 黃偉民攝）

選舉呈請得直 若范國威上訴會尊重

有關議員選舉呈請方面，劉穎匡指，區諾軒今早就立法會港島區補選選舉呈請提出上訴，認為他的案情與范國威相近，故范國威有機會提出上訴。他提到自己作為得直一方，在現有機制下只能要求法庭裁定此選舉是否合法選舉；法庭早前亦已因選舉主任失誤，裁定選舉不合法，范國威並不是妥當地選出，因此選舉呈請已得直，就個人而言已沒有空間作出上訴。

但他表示，若范國威決定提出上訴，會尊重其法律權利，但呼籲泛民議員不要單為保留自己議席而作出上訴，應走向「反DQ、捍衛民主制度」的方向。