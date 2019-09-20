【民間記者會．直播】主題：法治淪喪　梳理北角衝突事件

反對修訂《逃犯條例》風波持續超過三個月，於過去的周末發生多宗不同政見人士打鬥事件，而警方亦被質疑有選擇性執法。由網民發起的「民間記者會」今日（20日）第13度舉行，主題為「法治淪喪、人民自衛」。他為認為現時法治制度土崩瓦解，沒有具公信力的執法機關保護市民，港人只可以自衛方式作反抗。《香港01》將於下午4時全程直播。

由網民發起的民間記者會，今日第13次舉行發布會。（張嘉敏攝）

由網民舉辦的民間記者會發言人稱，由721元朗白衣人事件、8月5日的荃灣事件，到本周日（15日）的北角事件，均有無差別襲擊的情況出現。當中於周日有區內福建人持摺櫈追打市民，惟警方調查後疑放生襲擊者，更拘捕受傷青年；市民多次生命受到威脅後，被迫「民兼警職」保護自己。發言人稱指，反抗不等於「私了」，只是本着「不主動出手」、「不傷及無辜」兩個大前提下作自衛。

發言人又稱希望港人能堅守「Be water」的信念，以「剛堅如冰、不畏懼、不易碎」的態度面對警黑濫捕。

網民今日（20日）再舉行民間記者會，主題為：「法治淪喪 人民自衛」。（民間記者會發佈中心Facebook專頁圖片）

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