【連儂牆】何君堯發起清潔香港　元朗、樂富均有軍裝警戒備

在反對修訂《逃犯條例》運動以來，市民貼上寫有訴求便利貼的「連儂牆」，遍佈各區大街小巷，文宣也各式其式。建制派立法會議員何君堯發起今日（21日）進行「清潔香港運動」，號召市民前往清理，「把影響市容的垃圾撕掉，洗淨牆壁」，令人憂慮會引發衝突。何君堯今早到屯門掃街，其後登車離開。 何在今日凌晨在Facebook發出新帖子，雖然沒有宣布取消行動，但就指出「為了安全起見，我們不會清理連儂牆，只會清理街道垃圾」，似為事件降溫。但在行動指引中，則宣稱有3.6萬名義工會參與今日運動，並稱可能有內地人參與，更稱清理任何非法張貼在公眾地方的宣傳品，都不涉刑事毀壞。 《香港01》將進行直播。

+ 10 + 9 + 8

【11:49】 九龍區－約十多名清潔人士在旺角新世紀行人天橋內拆走兩邊牆身及地下的文宣及標語。有市民以手機近距離拍攝清潔人士樣貌，雙方一度發生口角，但有其他清潔者隨即吹哨子，試圖克制成員情緒。



【10:46】新界區 - 荃灣荃新天地旁的禾苗街，有20多名疑似清潔香港行動參加者，部分人手持掃把等清潔用品。



【10:45】九龍區－在樂富的黃先生表示，事發時有一班清潔人士入閘準備離開，之後有人用清潔用品襲擊他，黃先生的手機都跌在地面。早前見到該班人士在場剷連儂牆，早前有在場人士高叫「平反六四」等口號，之後清潔人士情緒激動並襲擊他。「一早就已經報警，但冇嚟，啲人走晒(警察)先出現。」



【10:33】九龍區－樂富站有十多名持圓盾、警棍、頭盔的軍裝警到達港鐵站，並在連儂牆位置戒備。

【10:20】九龍區－樂富有市民與清潔連儂牆人士發生衝突、推撞，有清潔人士一度揮動清潔工具，攻擊市民。清潔人士後來進入樂富站離開，有人未付費入閘，惟未有港鐵職員執法，引在場人士不滿，現要求港鐵職員交代，職員表示已報警。有市民隨職員到月台追截跳閘人士，惟有關人士已離去。

而深水埗清潔行動結束，行動人士散去，並將4袋垃圾放於街邊垃圾桶。惟行動人士在大合照期間高叫「清潔香港人人有責」，有街訪隨即高呼「光復香港，時代革命」。



【10:17】九龍區－樂富清潔進行期間，有市民與清潔人士口角，並高呼「光復香港時代革命」口號。

+ 14 + 13 + 12

【10:15】九龍區－在深水埗參與清潔香港活動的林小姐認為，身為香港人應保護環境衛生，惟行動不會清理連儂牆。而活動參與者Soffie指，香港是國際都市，但見到公眾地方有連儂牆「好驚」，指好希望能夠清理連儂牆，但不希望與人發生衝突。

【10:14】新界區 - 荃灣港鐵站對出天橋，有三女一男戴著口罩撕毀連濃牆的文宣，期間有人大叫「清潔香港」，又用行山杖指嚇記者，亦有人手持紙團拍打記者鏡頭，不足五分鐘後離去，聲稱「去行山」。而攻擊記者的四人中，其中一員約半小時前，曾在荃灣港鐵站另一端連濃牆撕毀文宣，當時她見到有市民在場拍攝，僅撕毀數張紙後就離去。

+ 17 + 16 + 15

【10:10】九龍區－樂富有一名男子不滿清潔連儂場行為，與清潔人士發生口角，並數度伸手撥開在場人士電話。

【10:05】 九龍區－清潔黃大仙連儂牆人士全數乘坐港鐵到達樂富站，清理a出口外的連儂牆。



【09:46】九龍區－黃大仙清潔連儂牆人士現集合離開，期間不斷有人高呼「走啦，仲有第二度」、「唔好落單」，又呼籲在場人士以通訊軟件群組溝通。

【09:41 】九龍區－旺角新世紀廣場對開的行人天橋，有7名人士清潔連儂牆，報稱「我哋無人帶頭，完全自發，你都加入一齊清潔吖！」期間有多名途人經過都用手機拍低情況，現場氣氛平靜。

+ 5 + 4 + 3

【09:25】九龍區－約30人響應何君堯「清潔香港運動」號召，在深水埗港鐵站A出口集合，先拉起橫額合照，再有5人在對出街道掃地。有街坊嘲諷他們「去埋深水埗公廁清潔啦。」清潔隊未有帶垃圾鏟，有人用手將地下的葉執入垃圾筒，被街坊質疑「垃圾鏟都冇，做戲做全套啦！」

【09:24】港島區－ 在灣仔清潔活動開始前，隨行有兩名身穿便裝男子，向清潔成員表明他們的身份是警員。成員在南洋酒店對出的巷口舉「清潔香港」橫額拍大合照後開始掃地面的垃圾。

【09:12】港島區－約廿多人於今早8時半在上環文化廣場聚集後，部分成員戴上口罩，指已無什麼物品可清，於是乘坐巴士轉場到灣仔。在南洋酒店對出的兩輛的士車尾箱取出掃把等清潔用具。

【09:00 】九龍區－黃大仙港鐵站近黃大仙廟出口，有數十多帶同工具的人清理連儂牆，大部分人戴上口罩。

【08:50】新界西－何君堯於屯門仁愛廣場親自掃街。約10分鐘後，他登上私家車離開，表示會轉至其他地方清潔，但未有透露下一步行動。

立法會議員何君堯今日發起「清潔香港運動」，清理十八區「連儂牆」。（資料圖片）

近月在「連儂牆」爆發的衝擊事件輕則口角，嚴重時更曾出現斬人事件，令人擔心「清潔香港運動」再次引發流血衝突。何君堯曾就活動向警方申請不反對通知書，但周四（19日）警方表示收到主辦方通知取消集會。同一晚，何君堯在社交網站Facebook直播解釋，只是撤銷申請不反對通書，原因是舉行「清潔香港運動」毋須有關程序，揚言「清潔運動依照我哋原定時間，9月21日舉行」。

針對今日活動，警方於昨日的記者會上表示，不評論個別人士為何不就活動知會警方，但希望任何公眾活動和平有序及合法進行，警方會根據情報搜集，作出適當人手安排。

何君堯發出的香港清潔日宣傳單。（何君堯FB圖片） 何君堯上周五（13日）表示要進行清潔香港運動，「搞好環境衞生，把影響市容的垃圾撕掉，洗淨牆壁，同時人心也要洗，匡正校內校外學習環境！」但今日凌晨則改稱，「為了安全起見，我們不會清理連儂牆，只會清理街道垃圾」，「若遇上任何挑釁，我們會忍讓。當安全受到威脅之時，各人會聽從相關團長指示，迴避或全面撤離，有需要時，打999向警方求助！」