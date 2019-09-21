【連儂牆．直播】軍裝警員帶備圓盾、頭盔　抵樂富站連儂牆戒備

在反對修訂《逃犯條例》運動以來，市民貼上寫有訴求便利貼的「連儂牆」，遍佈各區大街小巷，文宣也各式其式。建制派立法會議員何君堯發起今日（21日）進行「清潔香港運動」，號召市民前往清理，「把影響市容的垃圾撕掉，洗淨牆壁」，令人憂慮會引發衝突。何君堯今早到屯門掃街，其後登車離開。 何在今日凌晨在Facebook發出新帖子，雖然沒有宣布取消行動，但就指出「為了安全起見，我們不會清理連儂牆，只會清理街道垃圾」，似為事件降溫。但在行動指引中，則宣稱有3.6萬名義工會參與今日運動，並稱可能有內地人參與，更稱清理任何非法張貼在公眾地方的宣傳品，都不涉刑事毀壞。 《香港01》將進行直播。

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【10:46】新界區 - 荃灣荃新天地旁的禾苗街，有20多名疑似清潔香港行動參加者，部分人手持掃把等清潔用品。



【10:33】九龍區－樂富站有十多名持圓盾、警棍、頭盔的軍裝警到達港鐵站，並在連儂牆位置戒備。

【10:20】九龍區－樂富有市民與清潔連儂牆人士發生衝突、推撞，有清潔人士一度揮動清潔工具，攻擊市民。清潔人士後來進入樂富站離開，有人未付費入閘，惟未有港鐵職員執法，引在場人士不滿，現要求港鐵職員交代，職員表示已報警。有市民隨職員到月台追截跳閘人士，惟有關人士已離去。

而深水埗清潔行動結束，行動人士散去，並將4袋垃圾放於街邊垃圾桶。惟行動人士在大合照期間高叫「清潔香港人人有責」，有街訪隨即高呼「光復香港，時代革命」。

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【10:15】九龍區－在深水埗參與清潔香港活動的林小姐認為，身為香港人應保護環境衛生，惟行動不會清理連儂牆。而活動參與者Soffie指，香港是國際都市，但見到公眾地方有連儂牆「好驚」，指好希望能夠清理連儂牆，但不希望與人發生衝突。



【10:14】新界區 - 荃灣港鐵站對出天橋，有三女一男戴著口罩撕毀連濃牆的文宣，期間有人大叫「清潔香港」，又用行山杖指嚇記者，亦有人手持紙團拍打記者鏡頭，不足五分鐘後離去，聲稱「去行山」。而攻擊記者的四人中，其中一員約半小時前，曾在荃灣港鐵站另一端連濃牆撕毀文宣，當時她見到有市民在場拍攝，僅撕毀數張紙後就離去。



【10:10】九龍區－樂富有一名男子不滿清潔連儂場行為，與清潔人士發生口角，並數度伸手撥開在場人士電話。



【09:46】九龍區－黃大仙清潔連儂牆人士現集合離開，期間不斷有人高呼「走啦，仲有第二度」、「唔好落單」，又呼籲在場人士以通訊軟件群組溝通。

【09:41 】九龍區－旺角新世紀廣場對開的行人天橋，有7名人士清潔連儂牆，報稱「我哋無人帶頭，完全自發，你都加入一齊清潔吖！」期間有多名途人經過都用手機拍低情況，現場氣氛平靜。

何君堯早上於屯門仁愛廣場掃街。(鄧柏良攝)

【09:25】九龍區－約30人響應何君堯「清潔香港運動」號召，在深水埗港鐵站A出口集合，先拉起橫額合照，再有5人在對出街道掃地。有街坊嘲諷他們「去埋深水埗公廁清潔啦。」清潔隊未有帶垃圾鏟，有人用手將地下的葉執入垃圾筒，被街坊質疑「垃圾鏟都冇，做戲做全套啦！」

【09:24】港島區－ 在灣仔清潔活動開始前，隨行有兩名身穿便裝男子，向清潔成員表明他們的身份是警員。成員在南洋酒店對出的巷口舉「清潔香港」橫額拍大合照後開始掃地面的垃圾。

【09:12】港島區－約廿多人於今早8時半在上環文化廣場聚集後，部分成員戴上口罩，指已無什麼物品可清，於是乘坐巴士轉場到灣仔。在南洋酒店對出的兩輛的士車尾箱取出掃把等清潔用具。

【09:00 】九龍區－黃大仙港鐵站近黃大仙廟出口，有數十多帶同工具的人清理連儂牆，大部分人戴上口罩。

【08:50】新界西－何君堯於屯門仁愛廣場親自掃街。約10分鐘後，他登上私家車離開，表示會轉至其他地方清潔，但未有透露下一步行動。

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立法會議員何君堯今日發起「清潔香港運動」，清理十八區「連儂牆」。（資料圖片）

近月在「連儂牆」爆發的衝擊事件輕則口角，嚴重時更曾出現斬人事件，令人擔心「清潔香港運動」再次引發流血衝突。何君堯曾就活動向警方申請不反對通知書，但周四（19日）警方表示收到主辦方通知取消集會。同一晚，何君堯在社交網站Facebook直播解釋，只是撤銷申請不反對通書，原因是舉行「清潔香港運動」毋須有關程序，揚言「清潔運動依照我哋原定時間，9月21日舉行」。

針對今日活動，警方於昨日的記者會上表示，不評論個別人士為何不就活動知會警方，但希望任何公眾活動和平有序及合法進行，警方會根據情報搜集，作出適當人手安排。

何君堯發出的香港清潔日宣傳單。（何君堯FB圖片） 何君堯上周五（13日）表示要進行清潔香港運動，「搞好環境衞生，把影響市容的垃圾撕掉，洗淨牆壁，同時人心也要洗，匡正校內校外學習環境！」但今日凌晨則改稱，「為了安全起見，我們不會清理連儂牆，只會清理街道垃圾」，「若遇上任何挑釁，我們會忍讓。當安全受到威脅之時，各人會聽從相關團長指示，迴避或全面撤離，有需要時，打999向警方求助！」