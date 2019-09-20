港大研究指WhatsApp助輔導煙民解心理壓力　戒煙成功率增九成

香港大學醫學院護理學院及公共衞生學院的戒煙治療研究組，利用群組隨機對照試驗方法，發現使用「WhatsApp 聊天輔導」提供實時、個人的戒煙建議，能夠將戒煙成功率增加60至90%。研究結果已於國際醫學期刊《刺針》（數碼健康）發表。 有參與的煙民表示，輔導員在WhatsApp中適時給予建議及鼓勵，戒煙過程相比過去只能靠自己感到較有心理上的支持。港大醫學院護理學院副教授王文炳指出，認為WhatsApp服務較戒煙熱線來得實時，不排除未來可設立常設的即時通訊戒煙服務。

鄭先生曾有20年煙齡，透過研究成功戒煙。（麥凱茵攝）

港大醫學院護理學院及公共衞生學院的戒煙治療研究組，在2017年的6月至9月期間成功招募1,185名，每日吸至少一枝煙的人士參與為期3個月的研究。

參加者被隨機分成分別為591名及594名的「干預組」及「對照組」，團隊利用「WhatsApp聊天輔導」為「干預組」提供實時、個人的戒煙建議，如出現退癮症狀時如何應對等。

經過3個月的研究，「干預組」共有45人成功戒煙；「對照組」則為24人，兩者的成功率相差逾90%。團隊其後再跟進3個月，「干預組」最終有48人成功戒煙，「對照組」則為30人，即「干預組」的戒煙成功率仍然高出「對照組」60%。

煙齡逾20年好老公 靠鼓勵成功戒煙

今年40歲的鄭先生，由15歲開始吸煙。他為了太太未來著想，以免她要照顧一旦病重的自己，故希望可以從能力範圍控制自己健康，於是決定戒煙。不過，他曾試過利用戒煙糖、戒煙貼等未能成功。

他認為，戒煙最難的地方是心理壓力，「會覺得好心煩」，又難以向太太講述心情，故過去一直失敗。今次，他透過WhatsApp向輔導員講述自己情況，「他們會跟我說你第7日無吸煙超越了不少人，給我很大鼓舞。」現時，鄭先生已成功戒煙兩年。

王文炳教授（中）不排除未來將服務常設化。（麥凱茵攝）

港大醫學院護理學院副教授王文炳指出，認為WhatsApp 服務較戒煙熱線來實時，「如戒煙人士任職保安，煙癮發作時不方便致電戒煙熱線，便可以透過WhatsApp與輔導員聯絡。」

今次研究由於只有兩名輔導員令服務限制放上班時間內，但王文炳期望團隊可以研發聊天機械人，不排除未來將「WhatsApp聊天輔導」常設化。