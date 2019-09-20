鋼琴教師不堪要終止懷孕　男友家前燒報紙　官指心理不尋常判感化

患情緒病的鋼琴女導師與年輕5歲的男友拍拖半年，分手後發現有孕，男方又反口稱只會支付誕子的費用。女導師因胎兒發育不良需終止懷孕，她疑不堪打擊，涉於去年在舊愛住所門口兩度燃點報紙，事後被控。導師早前在審訊期間承認兩項縱火罪，感化官認為她在不尋常的心理下犯案。法官今（20日）判以2年感化令，被告亦不可居於案發屋邨。法官又籲她勿再衝動犯事，以免鑄成大錯。

被告梁菀晴在區域法院被控兩項縱火罪。（資料圖片）

被告梁菀晴（37歲）案發時居於前男友沈能基的上層。她最初否認兩項罔顧生命是否會受到危害而縱火罪，在控方舉證完畢並修訂為較輕的縱火罪後轉為認罪，即於去年6月8日在將軍澳景林邨兩度縱火。

被告聲稱到男方家門外燒衣紙

感化官的報告提及，被告案發前幾年被診斷出混合焦慮抑鬱症，有定期接受治療。她向感化官表示男方得知她懷孕後，起初表示會探望孩子及提供經濟支援，惟之後反悔稱只會支付誕子的費用，又不理被告的來電及短訊。被告謂，當日為未能保住胎兒而哭泣，想為孩子做點什麼，遂在家中燒衣紙，後轉去前男友門口繼續燒。她否認有傷人或報復意圖，表示自己會以合法方法懲罰被告。

官考慮事件無人傷亡及財物損失

法官判刑時形容被告因失去孩子以及前男友的態度而受打擊，且缺乏家人支援，因而判斷失誤、愚蠢犯事。她認為控罪嚴重，但案中焚燒的報紙份量不多，亦無傷亡或財物損失。她亦考慮到被告初犯，最終判2年感化令，被告亦須按感化官指示接受治療等。

案件編號：DCCC1017/2018