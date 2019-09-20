團體搞清潔香港運動　發起人指與政治無關　不清走連儂牆

由團體發起的「齊清潔 愛香港」運動於今（20日）舉行啟動禮，團體將會安排身穿綠色上衣的義工到18區指定地點清潔，包括掃街和清理垃圾等，以杜絕鼠患。 活動發起人、資深傳媒人楊振耀強調，今次活動不會涉及政治，任何存在政治訴求的牆壁和塗鴉，並非今次活動的目標，又重申活動只是針對衛生黑點。

由團體發起的「齊清潔 愛香港」運動於今（20日）舉行啟動禮。左四是食衞局局長陳肇始、左五是楊振耀、右三是觀塘區議會主席陳振彬。 （曾凱欣攝）

將於未來6個月在18區舉行約600次清潔活動



楊振耀表示，自從去年在本港出現全球首患大鼠戊型肝炎傳染人類的個案，令他開始關注香港衛生問題。他指，不少人每有問題出現時會將責任歸咎於政府，但他認為除指責政府做得不足外，健康和衛生的城市不可單依賴政府或清潔工的工作，若市民沒有適當的衛生意識，政府如何努力也是徒勞。

楊振耀期望，未來6個月會在全港18區不同地點進行約600次的義工清潔及衛生教育的相關活動。他提到，今早已有30多名義工到黃大仙區進行清潔活動，明日將會有20隊義工約一百人到港島區清潔。

發起人楊振耀（左二）強調，今次活動不會涉及政治，任何存在政治訴求的牆壁和塗鴉，並非今次活動的目標，又重申活動只是針對衛生黑點。 （曾凱欣攝）

強調活動不牽涉政治



他強調，今次活動不會涉及政治，任何存在政治訴求的牆壁和塗鴉，並非今次活動的目標。他重申，活動只針對衛生黑點，務求回復環境衛生，「任何政治訴求絕無關係」。



食物及衞生局局長陳肇始表示，環境清潔與民生和健康息息相關，相信政府可做得更好，認為廣大市民需要一同群策群力。她又提到，食環署總監在各區已非常落力及三管齊下，包括一方面投放資源和人力，另一方面透過閉路電視監察和加強檢控，以阻嚇食肆於後巷放置垃圾的問題，亦會加強公共衛生教育及宣傳，提高市民清潔意識。除大型滅鼠運動外，她強調防鼠工作亦相當重要，現已聯同其他部門，如房屋署及路政署等，加建防鼠擋及填補路上的空隙，防止鼠患問題。

立法會議員陳凱欣回顧2003年時沙士爆發，認為當時大眾在面對困難時也沒有氣餒，相信今次大家若能團結一致，必定能渡過艱難的時刻。 （曾凱欣攝）

陳凱欣：團結一致必定能渡過艱難的時刻



另一名出席活動的立法會議員陳凱欣指，相信過去3個月不少市民心情亦受反修例示威影響，但她回顧2003年時沙士爆發，認為當時大眾在面對困難時也沒有氣餒，反而團結處理環境衛生問題，故相信今次大眾若能團結一致，一同為香港，必定能渡過艱難的時刻。