【逃犯條例】400人出席反對打壓工會集會　滙豐保留追究失實言論

金融及銀行業今日（20日）在中環遮打花園舉行9.20集會，反對早前匯豐銀行解僱一名參與罷工的外判員工。集會已取得警方嘅不反對通知書，並將於晚上6時開始。 事主及發起人梁禮邦表示，他在9月3日參加全民三罷時呼籲組織銀行業工會，9月5日即遭匯豐銀行解僱。他認為，組織工會是港人應有的權利，不滿對方打壓，斥做法是散播白色恐怖。滙豐回應指，保留追究梁禮邦失實言論。 集會在晚上約7時45分完結，但人群約8時才陸續散去。大會宣布今日有400人參與。

大會表示今日的集會有400人參與。（高仲明攝）

發起人稱因籌組工會被解僱

金融及銀行業今日（20日）在中環遮打花園舉行9.20集會。集會反對通知書時間由下午5時30分開始，至晚上7時半結束。在下午5時許，遮打花園內的人不多，但高等法院、美國銀行大廈附近有軍裝警員巡視。

發起人梁禮邦，本來是匯豐銀行的外判客戶服務主任，本月3日參與罷工時，曾設街站呼籲成立銀行業工會。至5日，他獲知遭到解僱，理由是「受到壓力」。

發起人梁禮邦本月3日參與罷工時，曾設街站呼籲成立銀行業工會，至5日遭到解僱，公司稱「受到壓力」。（高仲明攝）

梁禮邦在9月3日參加全民三罷時，曾於金鐘海富天橋呼籲組織銀行業工會，兩日後即遭匯豐銀行解僱。（李穎霖攝/資料圖片）

堅決續組工會 20人擬加入

在集會開始前，梁禮邦重申不接受匯豐銀行的決定，強調組織工會是權力，作為港人也應享有言論自由，他不會退縮，會堅決繼續組織工會。他透露，工會仍然正在籌組，暫時約有20名來自銀行及金融業的人士有意參與，梁正與他們討論架構等。

對於梁所屬任職的金巴斯集團稱， 金巴斯是匯豐其中一家供應商，稱梁是該公司現職員工，且調派員工到不同銀行上班是正常做法。梁禮邦不同意，指自己有實際證據是匯豐銀行施壓導致他被解僱。

全港大罷課的學生代表Terence稱，學生參與今次運動是為了香港的未來。（高仲明攝）

集會在晚上6時半正式開始，現場有約200人參與，他們不時高呼「反對匯豐打壓 撤回解僱決定」、「反對財團打壓」、「組織工會無罪 參與罷工無罪」等口號。

梁禮邦在台上指出，金融業是香港第二大的行業，但不少工人卻被大財團剝削，故有必要繼續成立工會以保障工人的權利。他透露，自己的事件獲15個國家，包括澳洲、英國等的工人團體關注，他們未來將向當地的匯豐銀行請願。他也獲邀參加巴西工會的演講。

參與集會的除了銀行業人士外，也有學生及其他市民響應。全港大罷課的學生代表Terence也有到場，他認為香港不少大財團內出現「互相篤灰，要歸邊」的情況，因此面對現時環境，各行各業都應該成立工會；至於他們作為學生站出來，則是為了香港的未來。

白領階層Ray稱，雖然他不是從事銀行業，但也感覺到社會的氛圍，「很多大財團都向獨裁政權低頭」，故有責任出來集會聲援。他認為，梁禮邦並沒有觸犯匯豐銀行內的任何規定，斥解僱的做法不合理，侵犯香港人應有的言論自由權利。

社民連成員梁國雄也有到場聲援。

滙豐：保留追究梁禮邦失實言論

滙豐發言人表示，梁禮邦並非滙豐的員工，也從未受僱於滙豐，他於金巴斯集團（Compass Group）負責於其客戶的辦公室提供相關設施管理的服務。對於他錯誤地向傳媒陳述其受聘的性質，滙豐表示遺憾，針對相關失實言論，會密切留意事態發展，並保留一切追究權利。