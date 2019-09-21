【9.21交通消息】港鐵下午1時關屯門站　3時閂元朗　西鐵列車飛站

屯門公園衞生關注組申辦「再光復屯門」遊行遭警方反對，關注組上訴，昨日公眾集會及遊行上訴委員會裁定上訴得直，遊行可於今日按原定路線如期舉行，惟結束時間提早至下午5時。關注組預計今有3,000人參與，促警停止刁難民生議題的和平遊行。 港鐵上午10時公布，因應有公眾活動進行，經仔細風險評估後，西鐵線服務有變，由下午1時起屯門站暫時關閉，列車不停屯門站；由下午3時起，元朗站也會暫時關閉，列車同時不停元朗站。

西鐵屯門站在下午1時落閘，列車將不停屯門站。（鄧栢良攝） 【14:00】西鐵元朗站下午3時關閉，部分出入口已提早落閘，現只餘兩個開放。 【13:00】西鐵屯門站落閘，列車將不再停屯門站。站內有港鐵新聘用的前啹喀兵保安人員，以及一批防暴警察守護。

早前亦有組織發起光復屯門公園行動。（資料圖片）

【12:50】運輸署表示，為配合在屯門區舉行的公眾遊行，今日下午1時至下午5時新和里（北行）、介乎杯渡路及新和里的一段屯門鄉事會路（北行）及介乎河傍街及屯門鄉事會路的一段杯渡路（東行）等路段將實施間歇性封閉。九巴路線60M、263、961、B3M、A33亦會實施改道安排。

【10:00】港鐵公布，因應有公眾活動進行，在進行仔細風險評估，並與相關政府部門商討後，考慮到乘客及員工的安全，為審慎起見，西鐵線列車服務會於稍後時間作出調整，直至另行通知。

由下午1時起，屯門站暫時關閉，列車不停屯門站；由下午3時起，元朗站也會暫時關閉，列車同時不停元朗站。港鐵又稱，視乎實際情況，港鐵基於乘客和員工的安全考慮，亦有可能隨時關閉其他車站或其部份出入口，而未能預早通知。