【9.22交通消息】機鐵9時起香港站直抵機場　E線巴士以東涌為總站

因反《逃犯條例》修訂而引起的社會風波仍未平息。有基督徒今早（21日）於紅磡、土瓜灣、九龍城區一帶發起「9.22 紅土/九龍城區基督徒人鏈」，有網民亦將於中午到沙田連城廣場及新城市廣場，舉行「沙田巡迴合唱團 和你shop」集會。另外，繼「9.7 機場和你塞」後，再有網民發起「922 機場和你塞」行動，呼籲香港人使用交通工具來往機場，進行「機場交通壓力測試4.0」。

連日來港鐵沿線多個車站附近均有公眾活動進行，港鐵多次在公眾活動前宣布關閉車站，亦有多條巴士路線因應活動需要改道。