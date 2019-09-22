【9.22沙田．直播】新城市廣場現人鏈　美心旗下食肆遭貼滿口號

反對修訂《逃犯條例》風波持續，有網民更號召今日（22日）到沙田新城市廣場進行堵塞行動。發起行動的網民表示，為抗議新鴻基地產在7月的沙田遊行中，容許警察隨意進入商場執法，故呼籲市民中午12時到新城市廣場和連城廣場組成人鏈，並進行大合唱，以堵塞商場主要通道。 「和你Shop」目標尚有針對港鐵連城廣場，以示不滿港鐵多番批准警察在站內執法，又多次在遊行示威時暫停列車服務。

【14:06】新城市廣場內華為（HUAWEI）、Lenovo、蘇寧、北京同仁堂等店舖亦陸續落閘。

【13:38】仍有大批市民於美心「翠園」排隊，並在門外貼上大量排隊單票。

【13:36】有男子期間情緒激動，以「曱甴」呼叫在場人士，又以粗口辱罵他們，最後由一名女子拉走。

【13:34】新城市廣場市民在商場詢問處摺紙鶴，響應由網民發起的「和鳥飛」活動，拼出「自由之鳥」。

(王潔恩攝)

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【13:22】市民到達美心旗下的「翠園」、「潮庭」，除了貼上貼紙外，有數十名市民排隊更取票，聲稱要內進飲茶；而同樣是美心旗下的「北京樓」亦一樣被貼上貼紙。

【13:17】市民到優品360貼上「福建360」、「全民罷買日」等貼紙，又大叫「福建獨立，優品落閘」等口號。

【13:14】有市民到喜茶貼貼紙，喜茶立刻落閘

【13:11】大批市民於商場大叫口號

【13:00】另一間美心旗下的餐廳Simplylife亦被貼上貼紙； 一眾身穿黑衣的人士，分別到美心集團旗下的Starbucks及Simplylife 內大叫「光復香港、時代革命」，「美心黑心、黑心美心」口號。

【12:54】內地連鎖茶飲品牌喜茶門外被貼上「毛主席推介」、「777、支持高官警察」貼紙。

新城市廣場內屬美心集團旗下的Starbucks門外被貼上標語。（朱潔玲攝）

【12：48】 有網民呼籲新城市廣場市民到商場內的親建制的商舖前叫口號，其中美心集團旗下的Starbucks門外被貼上標語。

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【12:36】 約十名戴上口罩的黑衣人，帶同樂器現身新城市廣場，並由指揮帶領演奏「願榮光歸香港」，現場人士再度大合場。

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【12:08】有在場人士以樂器演奏「願榮光歸香港」樂曲，其他同場人士一同合唱。

【12:04】在新城市廣場聚集的人士合唱反修例歌曲《願榮光歸香港》。

【12:00】有大批市民在沙田新城市廣場聚集，高呼「光復香港，時代革命」等口號，同時又在商場內設置連儂牆及張貼海報。

今日除了有網民號召前往機場進行「和你塞4.0」外，亦有網民發起堵塞新城市廣場行動及連城廣場。網上討論區有關「和你Shop」行動的貼文中指，由於租務收入龐大，希望透過行動打撃商場經濟，直指「要佢午市晚市都無得做，令到塞商場行動正式升級為有壓力嘅不合作運動！」

7月14日沙田遊行後，新城市廣場爆發警民衝突，警方衝入商場內執法，亦有多人受傷及被捕。當時商場內亦有不少街坊受驚，事後一連多日有市民圍堵商場詢問處，要求解釋放行警員入商場原因。

另網民號召也到相連的連城廣場進行「和你Shop」行動。發起行動的網民表示，連城廣場為港鐵商場，不滿港鐵多番批准警察在站內執法，又多次在遊行示威時暫停列車服務。

▼7.14沙田遊行、新城市廣場衝突▼

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根據《警隊條例》，警方當有執法需要，可在無法庭手令下進入私人地方執法，不需獲業主批准。