【逃犯條例】民權觀察：警方默許前線以「曱甴」罵示威者　促正視

反修例風波持續至今已逾三個月，爆發連番警民衝突。民權觀察今（22日）譴責警方默許前線警員以「曱甴」辱罵市民、示威者。他們認為，警員以去人性化（dehumanization）的字眼形容示威者，助長警員以仇恨方式執法，更會增加警員採取其他去人性化行為，促警隊管理層從速正視問題。

民權觀察今（22日）表示，前線警員多次在執勤期間以粗言穢語辱罵示威者、市民及記者，並多次被傳媒拍攝到在執法期間以「曱甴」形容示威者。警務隊員佐級協會更曾於正式公文中，使用「蟑螂」一詞形容示威者。當傳媒向警隊追問時，發言人只回應做法「不理想」，未有回應會否要求警員約束其言行。



民權觀察譴責，連月來前線警員以暴力及粗言穢語對待示威者、普通市民及記者有變本加厲的情況，並認為警務處縱容前線警員使用「蟑螂」等去人性化（dehumanization）的字眼形容示威者，助長警員以仇恨方式執法。同時，更會增加警員採取其他去人性化行為，包括以酷刑和不人道手法對待市民的風險。並鼓吹了部分持不同意見市民對示威者的仇視，加劇社會衝突和對立氣氛。



民權觀察批評，警隊高層默許警員使用去人性化字眼，並容讓警員在執勤期間對其他人粗言穢語及作挑釁行為，做法危險且嚴重違反警隊執法不偏不倚，不懷惡意的原則，更增加示威期間出現警民衝突的風險，要求警隊管理層從速正視問題，停止警員以去人性化字眼形容示威者及停止一切挑釁市民的行為。



他們又指，注意到有市民及示威者同樣以「警犬」此類稱呼批評、侮辱警察，作出相同呼籲，請示威者及市民停止以「警犬」稱呼警察。