【逃犯條例】林鄭月娥出席葵涌地區康健中心儀式　50警察戒備

政府首個地區康健中心，葵青地區康健中心明日（25日）正式啟用。特首林鄭月娥和食物及衞生局局長陳肇始今日（24日）到場，主持中心剪綵儀式，並無安排傳媒採訪。 逾30名戴口罩、手持標語的學生於下午2時許抵達中心所在的九龍貿易中心（KCC），希望向林鄭表達訴求。惟林鄭月娥於下午4時15分由停車場，乘七人車離開。現場有一批警員在外方戒備，並向個別路經人士查身份證。

食衞局局長陳肇始（右三）到場，接收請願信。（張美華攝）

30戴口罩學生手持標語在外等候

落戶九龍貿易中心的葵青區地區康健中心明日（25日）正式營運，預期每年服務5.5萬名區內居民。今日中午過後，有傳特首林鄭月娥和食衞局局長陳肇始於今日下午3時主持中心剪綵儀式，引起網民關注，現場亦證實兩人曾出席剪綵儀式。多輛警車停泊於九龍貿易中心附近一帶道路，亦有超過50名軍裝警員在現場附近戒備。

特首林鄭月娥於下午4時15分，乘七人車經由停車場離開。現場有逾30名戴口罩、部分是手持「五大訴求，缺一不可￼」￼等標語的學生，他們表示原本希望待林鄭月娥出現，高叫與反修例相關的口號，同時澄清非「連登討論區」中表示要包圍停車場的人；他們亦在林鄭月娥離開後陸續散去。

一批軍裝警員在場外戒備。

有團體到場請願，要求為長者提供牙醫服務津貼。（張美華攝）

50長者請願 陳肇始接收請願信

另外，葵涌邨長者權益關注組和關注葵青康健中心民間連線，逾50長者和市民今日亦有到場請願，有市民批評食衞局和康健中心承辦商，一直未能有效地向市民宣傳、諮詢基層醫療概念￼￼，以及地區康健中心的服務￼，至今仍然有不少居民對康健中心概念模糊。

他們高叫「康健中心欠宣傳，街坊唔知乜嘢料」等口號，而陳肇始於下午2時40分左右，到場接收市民請願信。