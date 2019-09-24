本港三成家居受蝨患困擾　三成受影響人士：不想回家

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由中文大學師生組成的「香港滅蝨研究行動組」今日（24日）發布「香港蝨患問題——先導計劃」研究報告。當中發現，51%受訪者有家居蟲患問題，而36%受訪者在過去一年曾在居所發現床蝨。本港蝨患問題遍佈各區，當中深水埗屬重災區。

逾4成受床蝨及蚊困擾的受訪者表示睡眠、情緒和精神受嚴重影響；逾3成有關受訪者表示因家居蟲患而不想回家。

香港中文大學師生組成的「香港滅蝨研究行動組」今日（24日）發布「香港蝨患問題—先導計劃」研究報告。　（李恩慈攝）

深水埗成重災區　北區大埔受訪者未見有蝨

「香港滅蝨研究行動組」在今年7至8月進行一項「家居常見吸血蟲及其影響」的網上問卷調查，共收集了600份問卷。受訪者包括全港各區住户，居所類型包括公屋、居屋、私樓、板間房、木屋、宿舍等。

調查發現，51%受訪者有家居蟲患問題，而36%受訪者在過去一年曾在居所發現床蝨。研究發現家居蟲患與家庭收入沒有關聯，貧富家庭都可能出現蟲患問題；調查結果顯示，只有北區及大埔區受訪者未見蝨患，而深水埗是重災區。

黃洪教授表示，床蝨是一種嚴重的公共衞生害蟲，必須正視。　（李恩慈攝）

159名受訪者表示曾受床蝨困擾，當中4成每月被床蝨咬超過10次。近半人表示不清楚床蝨來源，大部分人相信床蝨是家居以外來的。逾4成受床蝨及蚊困擾的受訪者表示睡眠、情緒和精神受嚴重影響，4成受蝨患困擾人士睡眠不足7小時；逾3成有關受訪者表示因家居蟲患而不想回家。

接近8成受訪者被蝨咬後會出現皮膚痕癢及紅腫，他們普遍會在患處塗藥油、止痕膏或其他藥物，但感覺成效一般。滅蝨方面，最多受訪者會清洗衣物、床單及家居，以及使用殺蟲劑；超過8成有關受訪者表示滅蝨措施為他們帶來經濟負擔。

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「香港滅蝨研究行動組」顧問黃洪教授表示，床蝨是一種嚴重的公共衞生害蟲，必須正視；期望透過進一步行動找出更有效、便捷的滅蝨方法，幫助受影響的住户。

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