【逃犯條例・直播】九龍東學生組聯校人鏈　長者持釘狀物指罵學生

新學年開學以來，「組人鏈」活動遍地開花。九龍東區學界今日（24日）發起「全港聯校人鏈@九龍東」活動，區內中學生下午4時至7時將組成人鏈，堅持「五大訴求、缺一不可」。參與的不同學校學生，都在校服的校徽位置，貼上自己印製的「香城中學」標誌，以表達學校不同、決心一致的意思。有長者一度拿出釘狀物指罵學生，作勢攻擊，被現場的老師、市民和學生勸阻，不斷罵粗口後離開。 《香港01》將全程直播。

反對修訂《逃犯條例》風波持續，各區學校紛紛組織人鏈，以表達支持「五大訴求」等。觀塘東多間中學今日（24日）亦組成人鏈，參與學校的學生包括觀塘瑪利諾書院、觀塘福建中學等。活動於觀塘協和街集合，下午4時半開始手牽手築人鏈，‪合組‎九龍東全港聯校人鏈‬之路。

至下午4時半所見，近百名中身穿校服中學生手牽手築起人鏈，部分戴上口罩，更有戴上頭盔及防毒面罩等，學生於開始前亦高呼「光復香港、時代革命」、「五大訴求、缺一不可」、「沒有暴徒、只有暴政」等口號。 現場有較為年長的市民對學生豎起拇指以示支持，並說「加油」，但亦有不認同的市民指罵學生。

有長者一度拿出釘狀物指罵學生，作勢攻擊，被現場的老師、市民和學生勸阻，不斷罵粗口後離開。