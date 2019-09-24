【逃犯條例・直播】九龍東學生組聯校人鏈　長者持針狀物指罵學生

新學年開學以來，「組人鏈」活動遍地開花。九龍東區學界今日（24日）發起「全港聯校人鏈@九龍東」活動，區內中學生下午4時至7時將組成人鏈，堅持「五大訴求、缺一不可」。參與的不同學校學生，都在校服的校徽位置，貼上自己印製的「香城中學」標誌，以表達學校不同、決心一致的意思。有長者一度拿出釘狀物指罵學生，作勢攻擊，被現場的老師、市民和學生勸阻，不斷罵粗口後離開。 《香港01》將全程直播。

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反對修訂《逃犯條例》風波持續，各區學校紛紛組織人鏈，以表達支持「五大訴求」等。觀塘東多間中學今日（24日）亦組成人鏈，參與學校的學生包括觀塘瑪利諾書院、觀塘福建中學等。活動於觀塘協和街集合，下午4時半開始手牽手築人鏈，‪合組‎九龍東全港聯校人鏈‬之路。

至下午4時半所見，近百名中身穿校服中學生手牽手築起人鏈，部分戴上口罩，更有戴上頭盔及防毒面罩等，學生於開始前亦高呼「光復香港、時代革命」、「五大訴求、缺一不可」、「沒有暴徒、只有暴政」等口號。 現場有較為年長的市民對學生豎起拇指以示支持，並說「加油」，但亦有不認同的市民指罵學生。

教師包圍持針長者 送離現場

人鏈組成期間，有一名長者向同學指罵，更一度取出銀針形物品揮動，不斷罵粗口後。現場學生勸喻該名長者收起銀針，亦有其他街坊警告該名長者，現場一度混亂。最後人鏈附近的教師包圍該名長者，並送他離開現場。

有長者一度拿出釘狀物指罵學生，作勢攻擊，被現場的老師、市民和學生勸阻，不斷罵粗口後離開。（黃金棋攝）

大廈住戶擲水彈後拍攝人鏈

其後約下午5時45分，協和街有大廈住戶從高空擲下一個盛有不明液體的膠袋，膠袋應聲破裂並產生巨響。膠袋因跌在馬路上，故未有任何人受傷。疑為高空擲物的住戶一度打開窗簾，伸出手機疑拍攝人鏈。

約下午6時12分，組成人鏈的學生唱起《願榮光歸香港》等歌曲，並亮起手機閃光燈。約唱了2至3次後，他們繼續呼叫口號。現場有同學指，計劃約晚上7時大隊步行往觀塘地鐵站方向，往apm商場快閃唱歌。