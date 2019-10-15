【施政報告2019】盤點多項林鄭新政　市民實際受惠有幾多？

在反修例示威浪潮籠罩下，特首林鄭月娥周三（16日）將發表其任內第三份施政報告。林鄭過去一份施政報告，有多項政策爛尾收場或是遇到極明顯的阻滯。 不過持平而論，上份施政報告亦未至於一文不值，有部分民生政策政府確實有落實，即使過程或甩漏多多，但例如增加產假、優化升降機等都已經在實行之中，又或有積極進展。

▼回顧2018年施政報告重點▼

+ 11 + 10 + 9

1. 增加產假－－等待提交立法會

去年施政報告建議，婦女法定的產假將由10周提升至14周。僱主可向政府申領發還向女性僱員支付的新增四星期產假薪酬，以36,822元為上限，亦即月入50,000元或以下的僱員，額外四星期產假薪酬全數由政府承擔。政府內部會即時帶頭實行此政策。

要在全港實行此政策，涉及修改《僱傭條例》。既然「由誰買單」的問題政府已經包底，最爭議的部分已解決，勞顧會勞資雙方去年原則上達成共識。據勞工及福利局局長羅致光說法，政府目標是在今年底前將條例草案提交立法會，預料修例通過後18個月即可實施新安排。

增加產假是2018年施政報告其中一項重點民生政策。（VCG/資料圖片）

2. 優化升降機－－已經實施

去年施政報告宣布推出25億元的「優化升降機資助計劃」，資助有需要的樓宇業主，並提供適切的專業支援，鼓勵他們加快進行升降機優化工程，總資助額上限為每部升降機50萬元。

實行進度上，計劃已於今年3月29日至7月31日接受首輪申請。據市區重建局行政總監韋志成今年8月所指，計劃共收到約1,200宗申請，涉及約4,800部升降機。

3. 中小學教師全面學位化－－已經實施

去年施政報告宣布，會增加47億教育經常性開支，於2019/20學年將公營中小學教師全面學位化，學校可因應校本情況，分兩年時間全面落實。另外，政府會理順小學校長和副校長的薪酬、改善小學的中層管理人手、加強學校及校董會的行政支援。

其中，教師職位學位化及一校一行政主任政策已經實行，檢討小學校長薪酬及中層主任數目的計劃，正待立法會復會後討論。

政府推出的「優化升降機資助計劃」，首輪申請已結束。（資料圖片）

4. 動物權益－－諮詢完成，等待立法程序

過往本港保護動物法例被指十分落後。去年施政報告指出，正就修訂動物福利相關法例擬備方向和初步建議，計劃在2019年初諮詢公眾，當中包括研究提高針對殘酷對待動物的罰則和引入對照顧動物人士施加謹慎照顧動物的責任。另外，警隊會推展「動物守護社區大使」計劃，加強協調和深化與相關持份者的溝通和合作。

立法方面，政府已於今年4月底就修訂《防止殘酷對待動物條例》，開始為期3個月的諮詢，建議引入積極的「謹慎責任」、加強防止殘酷對待動物的條文及加強執法權力保障動物福利。諮詢期於7月31日完結，現等待正式立法程序；動物守護社區大使方面，警方已於今年4月起推行相關計劃，據報新增約10個職位協助統籌。

5. 房協長者樓換樓計劃－－即將接受申請

去年施政報告宣布，將會接納房協的建議，在其轄下的未補價資助出售房屋試行「長者業主樓換樓先導計劃」，讓年滿60歲並擁有單位業權滿十年的業主，可在未補價的第二市場出售其原有單位後購買一個面積較小的單位。房協於上月18日宣布，相關計劃會由10月14日起接受申請。

▼土地大辯論結果懶人包▼

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6. 擴大流感疫苗接種－－已經實行

去年施政報告提到，為提高季節性流感疫苗的接種率，衞生署已於2018/19學年以先導計劃形式為小學學童開展免費到校外展流感疫苗接種服務、提高「疫苗資助計劃」的資助額，並擴大「疫苗資助計劃」的合資格群組以涵蓋50至64歲人士等。

實行方面，衞生署衞生防護中心7月已宣布，新一年「疫苗資助計劃」及「政府防疫注射計劃」分別於10月9日及23日開始。

至於「學校外展疫苗接種先導計劃」，今學年已恆常化，並以先導模式擴展至幼稚園及幼兒中心。所有參與學校的學童都可以免費接種季節性流感疫苗，計劃亦不設配額。截至今年7月，已有逾430間小學、700間幼稚園和幼兒中心報名參加外展計劃。

7. 公私營房屋改七三比－－已修訂政策目標，但……

去年施政報告提出，政府開拓的新增土地，以房屋單位計算，公私營房屋比例，將由六四比改成七三比，填補公營房屋的不足。

去年底公布的《長遠房屋策略》報告中，亦已將2019-20至2028-29年度十年期的公私營房屋新供應比例，由60:40調整至70:30，即公營及私營房屋供應目標分別為315,000個單位及135,000個單位。

當然，這只是一個政策方向上的指導，關鍵還是現時土地總量上的不足。長策報告亦已提到，政府已覓得可供在2019-20至2028-29年度十年期興建約248,000個公營房屋單位的土地，對比315,000個單位目標仍有相當大的距離，簡單講句，即使有再好的計劃，實際上仍是巧婦難為無米炊。