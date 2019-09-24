【民間記者會】公佈民調結果　回應《反蒙面法》及黃色物體

反修例風波持續，民間記者會今(24日)晚7時半續於港大舉行，並會公佈月初進行的問卷調查結果。據指，調查有逾13萬市民參與，結果反映特首林鄭月娥終宣佈撤回修例，但不改市民抗爭意向，亦反映五大訴求以外，受訪者亦要求盡快重組警隊。 《香港01》將進行直播，民間記者會屆時會交代調查結果，以及剖析運動未來發展；亦料會回應基本法委員會副主任譚惠珠倡議盡快立《反蒙面法》，以及新界北總區警司（行動）韋華高以「黃色物體」（yellow object）形容被捕者等事。

第14次民間記者會今晚舉行，主要公布一項民調。（麥凱茵攝）

民間記者會今日（24日）召開第14次記招，並公布於9月8日的民調結果。調查共有13.8萬人作回應，當中警隊的評分僅為0.2分，即近九成人給予0分；在5分滿分中，對於警隊拘捕示威者的做法，顯示政府沒有誠實解決市民訴求，被評平均4.9分。

民間記者會發言人表示，民調反映抗爭者認為現時政府最大問題是警隊，要求政府盡快接納「解散並重組警隊」的訴求，重建港人與警隊間的互信。

其中一名出席者，在安全帽上貼上「黃物件 Yellow Object」字眼。（麥凱茵攝）

化名「毛刑責」的發言人指，民間記者會前後3次分別是8.18及8.31及9.08，透過現場及社交媒體進行民調，單日收回13.8萬人回應，有關數字經科學驗證後，證實並非「水軍」，證明愈來愈多港人願發聲，且認同「五大訴求、缺一不可」、「不指責、不督灰、不割席」等不變；相反特首林鄭月娥提出名額只得150人的對話，對照兩者，民間單日換來其千倍回應，要求林鄭無謂再作假惺惺對話。

她又預視港府將於國慶前會洗太平地，要求港府盡快回應訴求，否則港人將以「自己方式」迎接10.1來臨。她又表示，港府不會等到民意逆轉。