【鄺俊宇遇襲】胡志偉：有人欲威脅反修例前線人士　促警認真處理

民主黨立法會議員鄺俊宇昨日（24日）在天水圍濕地公園附近遇襲，後頸椎、手肘及面部受傷需送院治理。 民主黨主席胡志偉今日（25日）在港台電台節目中回應事件，稱記者、立法會議員相繼受襲，是有人希望以暴力威脅及恐嚇在反修例運動中走得前的人，他批評警方在應對不同政見人士案件時態度有別，重申警方有責任做好調查工作，呼籲警方認真處理。

9月24日，民主黨立法會議員鄺俊宇於天水圍指取車時，突然被三至四個口罩男子襲擊，鄺俊宇被人拉下車，再遭兇徒拳打腳踢，其中一個人更拍片紀錄。（資料圖片/郭倩雯攝）

民主黨元朗區議員黃偉賢分別在港台及商台節目中亦有回應事件。他指自己和鄺俊宇先後在上月中旬收到警告信函，黃收信地點為辦公室，著他「小心門戶」，事後辦公室被撥紅油。鄺在家中收警告信，提醒其「小心出入」後昨日被跟蹤、遭3人拳打腳踢，並有人拍片紀錄。

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黃稱，鄺俊宇平日有租用室內停車場泊車，遇襲前一晚因夜歸家而例外停泊在天業路路旁，估計施襲者已跟蹤鄺一段時間，認為事發地方僻靜且沒閉路電視，故選擇「落手」。他稱，接二連三被恐嚇，包括被人跟蹤及偷拍，「佢見我望佢，就即刻拎手機扮聽電話。我又扮入廁所，睇下他有冇跟住，又真係有起身跟。連續兩次都係咁，幾肯定（我）係被跟蹤。」

黃偉賢憶述，收警告信時曾報警求助，錄口供後主動提供證物，惟警員卻稱無需要，「我話可能有指紋，要唔要檢查下？佢（警員）先話『咁好啦』」，質疑警方有「hea做」之嫌。