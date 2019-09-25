【逃犯條例．直播】反修例人士太古廣場快閃唱歌　並掛巨型直幡

反對修訂《逃犯條例》風波持續超過三個月，近日有持不同政見的人士分別於多個大型商場發起活動，以快閃唱歌、叫口號等方式表達訴求。 有反修例的網民發起今日（25日），約下午一時在金鐘太古廣場發起唱歌活動，並將大型直幡掛於廣場內。

太古廣場中午有多名身穿反光衣的職員戒備。（黃金棋攝）

有反修例的網民發起今日（25日），在金鐘太古廣場進行唱歌活動。正午12時許，太古廣場中庭位置，已見有最少有5名身穿反光衣的職員在場戒備，惟現場暫未有人聚集，而中庭及各樓層亦未見有商戶落閘暫停營業。

至下午一時許，太古廣場內開始有約數百名市民聚集，大部分人士身穿西裝，亦有市民在商場內掛上直幡；在場人士又高呼「光復香港 時代革命」、「五大訴求 缺一不可」等口號。

下午約一時半，於太古廣場聚集的市民唱了6次「願榮光歸香港」後，繼續高呼口號，同場亦有市民呼籲其他人參與9月28日及10月1日國慶日的示威遊行。其後在場人士將懸掛的直幡放下至中庭位置收拾好，聚集市民亦陸續散去。

繼於周二（24日）有手持國旗的人士於金鐘太古廣場發起唱國歌活動，並在商場內高呼「撐警察、反暴力」等口號，有反修例人士今日再到太古廣場快閃唱歌，包括《願榮光歸香港》等與反修例活動相關的歌曲，以表達訴求。活動將於下午一時進行，除唱歌外，他們亦打算將巨型直幡掛於商場內。