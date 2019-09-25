【逃犯條例】7.28中上環暴動案　其中兩案押後8周作進一步調查

有示威者不滿政府修訂《逃犯條例》，於今年7月28日在中西區發起遊行，之後爆發警民衝突，警方拘捕多名人士，最後檢控其中44人暴動罪，是反修例事件以來，第一宗控以暴動罪的案件，該案在7月底在東區法院提堂，並押後至今(25日)再提訊，而提訊地點，亦改在西九龍法院進行，支持者亦提前到達法庭以爭取進庭旁聽。 法庭現正開庭處理各被告的案件，其中涉及一對夫婦及一名16歲少女的案件，以及涉及24名被告，均押後至11月19日再提訊，但各人的保釋現仍在逐一處理。

開庭前約1小時，支持者及被告已先後到庭，並希望能取得入庭旁聽的籌。(盧翊銘攝)

逾200人欲進庭旁聽

雖然法庭在下午2時半才開庭，但在開庭前逾一小時前，已有大量支持者到西九龍裁判法院聲援近50位被告；排隊取籌，希望進庭聽審的人數逾200人，企滿西九龍法院一樓中庭。法院內的旁聽席亦早已爆滿，大量旁聽人士坐在法庭外的座位上，透過庭外的電視直播觀看庭內的狀況，程序大致良好。

7.28衝突分4案涉45名被告

當天衝突被捕的人士共49人，最後有45人被控，除了44人被控暴動罪名，另有1名男學生被控藏有攻擊性武器，並就各被告被捕的地點，分成4案處理。

第一宗案件只涉及1名被告，他是一名24歲的男學生，被指藏有伸縮警棍，從而他被控一項藏有攻擊性武器罪。

第二宗案件，涉及兩女1男被告，當中包括年輕最輕，年僅16歲的女被告，他們被指於本月28日在德輔道西近西邊街參與暴動。

第三宗案件，涉及被告最多，共有24人，他們被指於近皇后街參與暴動，其中亦有被告被指在香港中上環酒店外襲擊總督察鄧智兆。

第四宗件，涉17名被告，其中一人報稱是機師，指他們於干諾道西及文華里交界參與暴動。

全部被告早前已獲准保釋。

控方稱需時觀看30小時片段

其中涉及3名被告的案件，控方申請押後8星期，以待控方觀看逾30小時的錄影片段，以及向其他警員錄取口供。

代表辯方的資深大律師潘熙提出反對，並指警方在7月28日拘捕他的當事人，兩日後便匆匆將案件提堂，案件已押後8星期，惟至今仍未能指出其當事人在案發當刻的實際行為，以及他們的那些行為觸犯了暴動罪。

控方解釋，他們依賴的片段來自警方，媒體和網絡，整理需時；就警員的口供，亦可能需擴展至當天執勤的警員，同時，需時就首、次被告身上搜獲的對講機作檢驗，故需較長時間，但承認會加快檢控工作。

主任裁判官羅德泉最終准案押後至11月19日再提訊，並准3人續以1千元保釋，但同意撤銷3人的宵禁令。

案件編號：ESCC1843-1846/2019

7.28中上環集會