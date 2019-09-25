港企業數碼化轉型慢　四成管理層欠求變心　要見成功案例才照跟

近年不少企業加緊數碼轉型。香港生產力促進局今（25日）公布《香港企業數碼轉型》調查報告，訪問8個行業的104間公司，發現近半成受訪企業受就有系統束縛，未能革新；逾四成為管理層及員工意識不足，限制數碼轉型的進度。生產力局首席數碼總監黎少斌表示，即使員工提交相關建議書，若管理層對此不接納，亦無補於事，「好多公司見到有成功案例，才會鼓勵他們也邁向這條例，行業需要有領頭羊做，才能帶動其它。」

生產力局首席數碼總監黎少斌（左）表示，企業數碼轉型的主要障礙來自財政限制，和缺乏相關意識人才。（李慧妍攝）

生產力局於今年3月至5月，邀請24間企業管理層或資訊科技相關決策者，進行三次小組訪問，及電話訪問8個行業、104間公司，調查包括製造、零售、進出口貿易及金融保險等行業，在數碼轉型上的情況。

小組調查方面，企業管理層均認為數碼化是重要策略，其中將文件電子化處理，是轉型第一步。不過，企業普遍面對的障礙包括缺乏願景及策略、員工不願作改變、缺乏人才及技能、法例法規的限制。黎少斌表示，現時的科技人才需時培訓，及具備如AI、大數據知識，直言該類人才數量供不應求，「一間公司需要每個員工都想想有什麼可以做（數碼）轉型，並非有個IT部門，由一小部分人提出再教大家，好多時其他人抗拒幾大。」

柯尼卡美能達商業系統（香港）有限公司業務發展總監梁志德（左）表示，公司在數碼化轉型過程中，較難完全做到透過科技改變其生意模式。（李慧妍攝）

至於電話訪問調查發現，49%受訪企業表示受舊有系統限制，未能革新；而在44%因「管理層意識」受阻原因中，中小企為33%、大型企業則高達63%，至於因「員工意識」成障礙則有42%。此外，僅15%受訪企業完全使用電子署方式批核文件，45%兼用文件正本及電子批核簽署。黎少斌指出，轉型期間的障礙，在大型企業尤為明顯，而受相關法規要求，如銀行仍需保留文件正本一段時間，故限制相關行業改變。

研究建議，企業在加快轉型進度時，應有管理層制定相關策略、加強與員工溝通並參與其中、善用坊間資源及早培訓技術人才、使用雲端轉移減輕公司對單一系統的依賴，及主動檢視網絡保安和備份措施。

柯尼卡美能達商業系統（香港）有限公司業務發展總監梁志德表示，不同類型的公司在數碼化轉型各有不同，如零售及餐飲業多會利用手機程式，以提高客人購物體驗；製造業則著重提升生產力競爭。她又指，部分公司在數碼轉型會經過的步驟，包括將文件流程電子化、用AI等技術將運作流程自動化，及數據分析等，每項約需半年時間。