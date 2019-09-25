中電與醫管局合作　料公院每年省電100萬度　等同250家庭一年用電

中電聯同醫院管理局，去年底在明愛醫院及北大嶼山醫院推行「重新校驗能源管理先導項目」，預計一年將可節省用電量達 100 萬度電，相等於 250 多個家庭一年的用電量，每年可減少約 510 公噸碳排放量。中電及醫管局獲美國能源工程師協會頒發亞太區年度「區域能源項目獎」。

中電在明愛醫院，重新調校冷凍水泵的設定，充分發揮變頻器的節能效能；透過優化中央冷水機組的運行管理，確保醫院的中央冷水機組能發揮最佳效能；根據實際需要靈活安排冷卻水塔的運作數目，改善中央冷水機組的製冷效能。

中電又在北大嶼山醫院重新審視並優化中央冷水機組控制系統，從而改善機組效能；在低負載及製冷需求不高的情況下，重新調校冷凍水泵的設置，減少冷凍水泵和中央冷水機組不必要的耗能。

項目推行至今成績顯著，預計一年將可節省用電量達 100 萬度電，相等於 250 多個家庭一年的用電量，每年可減少約 510 公噸碳排放量。