中電與醫管局合作　料公院每年省電100萬度　等同250家庭一年用電

撰文：鄭翠碧
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中電聯同醫院管理局，去年底在明愛醫院及北大嶼山醫院推行「重新校驗能源管理先導項目」，預計一年將可節省用電量達 100 萬度電，相等於 250 多個家庭一年的用電量，每年可減少約 510 公噸碳排放量。中電及醫管局獲美國能源工程師協會頒發亞太區年度「區域能源項目獎」。
中電在明愛醫院，重新調校冷凍水泵的設定，充分發揮變頻器的節能效能；透過優化中央冷水機組的運行管理，確保醫院的中央冷水機組能發揮最佳效能；根據實際需要靈活安排冷卻水塔的運作數目，改善中央冷水機組的製冷效能。
中電又在北大嶼山醫院重新審視並優化中央冷水機組控制系統，從而改善機組效能；在低負載及製冷需求不高的情況下，重新調校冷凍水泵的設置，減少冷凍水泵和中央冷水機組不必要的耗能。
項目推行至今成績顯著，預計一年將可節省用電量達 100 萬度電，相等於 250 多個家庭一年的用電量，每年可減少約 510 公噸碳排放量。
中華電力及醫管局於美國華盛頓舉行的美國能源工程師協會頒奬禮接受奬項。(由 左至右)醫管局高級行政經理(工程)源柏樑博士、中華電力客戶及業務拓展部高 級總監劉麗娜女士及機電工程署署長薜永恒先生合照。 （受訪者提供）