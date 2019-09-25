新世界捐300萬呎農地　尹兆堅有保留　促交代捐地位置

本港土地需求殷切，新世界發展今日（25日）宣布，將捐出300萬平方呎農地作社會房屋用途，並會與社企「要有光」發展社會房屋，以承擔更多社會責任及紓緩本港房屋問題。民主黨立法會議員、房委會資助房屋小組成員尹兆堅表示，不反對地產商做善事，惟認為新世界應盡快交代捐地的實際位置，並檢視周邊有否屬於他們的土地，才能得悉此舉是真正為社會利益，抑或是「假捐地、真獲利」。

新世界發展執行副主席鄭志剛（右）今日於業績會宣布，將捐出300萬呎農地予社會，以紓緩本港房屋問題。（許世豪攝）

尹兆堅表示，幾家大型地產商合共持有近2000萬呎農地，現時捐出300萬呎屬「九牛一毛」。惟他不反對地產商做善事，但認為地產財團畢竟為了圖利，故必須交代所有擬捐位土地位置，倘周邊附近有其他屬地產商的土地儲備，讓政府加速發展周邊基礎建設，從而更易通過城規會，釋放附近大規範囤積土地價值，讓地產商改變土地用途及公私營合作中獲利，未免是「放長線釣大魚」，而這種蒙混社會及出賣公眾利益手段，市民大眾將不會接受。

至於地產商捐地，會否令政府煞停引用《收回土地條例》，他則指暫未見到有直接關連，但不排除會中和《收回土地條例》的逼切性。

（民主黨立法會議員、房委會資助房屋小組成員尹兆堅表示，不反對地產商做善事，惟憂慮捐地有背後目的，促新世界盡快交代捐地位置。（資料圖片）

本土研究社成員楊夏至指出，新世界未有披露涉及土地的位置，用地若用作興建公營房屋，政府將會負責建設周邊的基建設施，形容做法猶如「你出豉油我出雞」，變相有利發展商周邊的發展項目。他又指出，過往曾有研究顯示部分發展商的農地位處生態敏感地區，質疑借捐地令附近的發展項目更容易通過改劃，或提高地積比率等。

全港關注劏房平台組織幹事陳穎彤稱，現階段缺乏規劃詳情，包括土地位置、用作社會房屋的年期、公私營房屋比例等，難免令人有官商勾結的疑慮。她擔心發展商或借捐地打開缺口，趁機惠及私人發展項目。

恒基地產創辦人兼前主席李兆基曾於2012年表示，有意捐出位於新界東北的農地，以興建房屋之用，惟政府最後未有接受，而相關土地最後與保良局合作建青年宿舍。另恒基亦曾捐出位於屯門藍地福亨村地皮，以興建安老院舍，提供約1400個宿位，料最快2020年至2021年落成。