【逃犯條例】港大百人參加海外生集會　美國生：與港人並肩同行

反修例風波持續逾三個多月,每次遊行集會也不乏外國人臉孔。香港大學學生會評議會大學事務委員會與香港大學學生會評議會時事委員會,今晚(25日)在校內舉辦「四海為一 民主繫之 與國際連結」集會,匯聚來自世界各地的學生,讓他們更了解是次反修例運動。 7時15分正式開始,開始時有大約40人,期間陸續有人加入,高峰期期有約100人參加,當中約七成為外籍學生。集會播放多段警察執法的片段,又邀請多名海外交流生及遊客,分享對香港反修例運動的看法,全程氣氛和平。臨近晚上9時,大會播放《願榮光歸香港》,參與人士一同歌唱,隨後大會宣布集會結束。

晚上7時,約40名學生於晚上7時在香港大學中山廣場聚集,大部分為身穿黑衣的外國學生。集會以英語舉行,大會播放多段警方在街道及港鐵站執法的影片,包括警員喬裝成示威者及在港鐵站施放催淚彈等。至晚上7時15分,集會正式開始,多名港人及外國人上台分享他們對反修例事件的看法。

參與人數逐漸增加,至晚上8時約有100人在場。當中七成為外國人,亦有數十名香港學生到場支持。集會整體氣氛和平,至9時左右完結也未見爭執或衝突事件。

印度裔社工:現在正是適合對話時機

土生土長的印度裔人士、現職社工的Jeffrey Andrews在會上發言,他形容香港現時正經歷最艱難的時刻。他表示,香港人在過去二十年經歷過大大小小的難關,都能憑特別的基因一一渡過;惟這次反修例風波令香港不再熟悉,因人權、民主、法治等原應是香港的核心價值,卻被逐一破壞。

Andrews說,對特首林鄭月娥曾說示威者「Have no stake in the society」(稱示威者在社會「無位置」)感到羞恥,指出政府需要主動收拾殘局,現在正是適合的對話時機。他認為,現時香港的年輕人關注社會狀況多於經濟發展,而居港的少數族裔也渴望能參與社會運動。但礙於他們容易被警察認出,參與難度比港人高。

英美交流生對港示威者行動印象深刻

英國學生Andrew Gipson在這個學期,到香港大學文學院作交流。他對於香港示威者的流動性及適應能力感到神奇,亦樂見港人能汲取其他國家的經驗,譬如模仿波羅的海國家人民組成大型人鏈。他表示非常欣賞港人的智慧、勇敢和決心,期望社會各界能就事件盡快找到出路。

Righaav Minocha來自美國加州,這個學期到香港大學工程學院交流。他稱市民在港鐵「跳閘」及滿街貼上宣傳海報的畫面令他印象深刻,認為港人的抗爭方式可啟發世界。他坦言,當初報名到香港交流時並無預計會發生社會事件,呼籲其他在港的交流生支持香港的民主運動。

來自美國的Steve由8月中開始來港旅行,一直非常關注反修例的事態發展。這個多月來,他曾參與多次示威活動,甚至向記者展示催淚彈在他腳邊炸開的影片。他透露打算參加9月29日和10月1日的遊行。被問及會否擔心人身安全或被拘捕,他稱自己是外國人,而且盡量不穿黑衣走上街頭。