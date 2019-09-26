【林鄭社區對話．直擊】灣仔多家學校提早放學　伊館周邊「清場」

行政長官林鄭月娥今天（26日）在灣仔伊利沙伯體育館舉辦社區公開對話，雖然活動於晚上7時才舉行，但據了解區內約10間中小學均「嚴陣以待」，因擔心區內交通情況會受影響，曾向教育局表示會提早放學，包括聖公會鄧肇堅中學、香港鄧鏡波書院、聖公會聖雅各小學等。 《香港01》現時在灣仔直擊各中小學提早放學，及灣仔區市面的情況。

【13:37】衞生署宣布，鑑於灣仔區的情況，以下服務單位將於下午4時提早關閉，受影響的預約人士會獲安排另約診症時間。

1. 灣仔牙科診所

2. 麥理浩牙科中心（包括政府牙科診所及鄧肇堅學童牙科診所）

3. 鄧志昂母嬰健康院

4. 灣仔男性社會衞生科診所

5. 灣仔女性社會衞生科診所

6. 灣仔胸肺科診所

7. 香港公務員診所

8. 旅遊健康中心（香港）

【13:32】港島東醫院聯網發言人表示，因應灣仔的交通情況，位於皇后大道東282號的鄧肇堅醫院社區日間醫療中心提前於今日下午5時關閉，位於中心內的貝夫人普通科門診診所今晚夜間門診服務（下午6時至10時）暫停。診所已聯絡相關病人作出相應安排。

舉辦對話會的伊利沙伯體育館，警方在對出馬路擺放了雪糕筒，早上亦有多名交通警和拖車外判公司拖走伊館外馬路的電單車、私家車。 （張浩維攝）