【林鄭社區對話．直擊】防暴警進駐伊館　持寫有「催淚彈」鐵箱

行政長官林鄭月娥今天（26日）在灣仔伊利沙伯體育館舉辦社區公開對話，雖然活動於晚上7時才舉行，但據了解區內約10間中小學均「嚴陣以待」，因擔心區內交通情況會受影響，曾向教育局表示會提早放學，包括聖公會鄧肇堅中學、香港鄧鏡波書院、聖公會聖雅各小學等。 《香港01》現時在灣仔直擊各中小學提早放學，及灣仔區市面的情況。

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【14:22】大批身穿防暴裝的警員由後門進入伊館，就現場所見，不少警員都攜有大量裝備，包括圓盾、長盾、頭盔、警告旗、疑用於裝胡椒水劑的膠筒，更有警員持有一個寫有「催淚彈」字樣的鐵箱。

【14:47】現場有約十多位軍裝警員在場戒備，逗留不久後便進入會場，伊館門外亦有一輛警車停泊。

有身穿西裝、懷有手扣的便衣警員在伊館周邊戒備。（張浩維攝）

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【14:00】正就讀中五的黎同學指，原本放學時間為三點半，但因林鄭今晚會在學校附近的伊館進行對話，故學校決定提早放學。她認為，對話會如同「門面嘢」，看不到林鄭有決心解決社會現況。她相信，今晚難以做到「社區對話」的效果，因很多人已對政府失去信心：「冇人想同佢對話。」她認為，林鄭應具體講明未來有何行動，如會否成立獨立調查委員會。

她又認為，對話會有少許「擾民」，擔心附近有混亂情況：「唔知有冇警察，佢哋好暴力，都唔跟程序做野。」

黎同學認為，今晚的對話會只是「門面嘢」，大多人已對政府失去信心。（洪業銘攝）

【14:01】家長陳太認為，校方星期一早上已知會家長早放安排，對安排感到滿意。她引述，校方擔心有交通問題，遂決定提早放學。她今日特意前來接放學，希望子女盡快回家。對於附近不少學校、商戶提早關閉，她亦認為林鄭的對話會「擾民」感覺，但對此感到無可奈何：「佢始終都要落嚟面對，希望有成效。」

就讀中三的王同學就希望，今晚對話會能令「香港有少少緩和，唔駛咁亂」。對於提早放學的安排感到滿意，他又言擔心稍後會有混亂、交通擠塞情況，所以會盡快返回家中看直播。

陳太認為，林鄭需走進社區面對民意（洪業銘攝）

【13:37】衞生署宣布，鑑於灣仔區的情況，以下服務單位將於下午4時提早關閉，受影響的預約人士會獲安排另約診症時間。

1. 灣仔牙科診所

2. 麥理浩牙科中心（包括政府牙科診所及鄧肇堅學童牙科診所）

3. 鄧志昂母嬰健康院

4. 灣仔男性社會衞生科診所

5. 灣仔女性社會衞生科診所

6. 灣仔胸肺科診所

7. 香港公務員診所

8. 旅遊健康中心（香港）

【13:32】港島東醫院聯網發言人表示，因應灣仔的交通情況，位於皇后大道東282號的鄧肇堅醫院社區日間醫療中心提前於今日下午5時關閉，位於中心內的貝夫人普通科門診診所今晚夜間門診服務（下午6時至10時）暫停。診所已聯絡相關病人作出相應安排。

舉辦對話會的伊利沙伯體育館，警方在對出馬路擺放了雪糕筒，早上亦有多名交通警和拖車外判公司拖走伊館外馬路的電單車、私家車。 （張浩維攝）