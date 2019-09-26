醫護助理涉助男護士迷姦案　被告稱覺男護痴線　被捕反而如獲救星

男醫護助理涉協助及教唆男護士強姦女網友案續審，被告今（26日）自辯稱兩人相約嫖妓時共召同一性工作者，但他會等男護完事出來後才入房。他供稱見到男護侵犯事主時嚇至全身抖震，心想「條友痴線㗎」，並且「完全驚咗呢個人」。被告又指被捕時覺得「驚喜」，因一方面害怕再見到男護，另一方面又覺得終於有更有能力解決事件的人出現。

被告陳衍韶否認協助及教唆強姦罪，在高等法院受審。(資料圖片)

被告陳衍韶（34歲，案發時任職醫護助理）否認2017年10月18日在土瓜灣某賓館協助及教唆楊贊霖（33歲，案發時任職護士）強姦當時29歲的女子X。楊承認一項強姦罪及一項施用藥物以獲得或便利作非法的性行罪。

「有嘢食」是嫖妓的暗號

陳自辯形容自己性格內向、膽小怕事，舉例指中學時期被人打會啞忍，工作時被上司責罵亦不敢作聲。他大概於2016年初在東區醫院認識楊，每年相約外出兩三次。他們以「有嘢食」作為嫖妓的暗號，曾一起召妓2次。他補充，兩人雖共召同一名性工作者，但他會先等楊完事出來後再入房。

目擊犯案嚇至全身顫抖

陳供稱，案發當日收到「有嘢食」的訊息，見到楊扶著半醉的陌生女子時，楊曾透露對她下了藥。陳應要求幫忙將她帶去賓館，聽到楊想侵犯事主時嚇至呆掉、不知所措，但曾勸阻對方。目睹楊摸胸性交的他指自己不會犯法，沒有參與其中，當時驚得全身顫抖，最後以上班為藉口先行離開。他因未能叫停對方而覺得自己也犯了法，故不敢報警。

心想：條友好恐怖

他聲稱出房後腦中只有「條友好恐怖」、「條友痴線㗎」這兩句，並續指14年工作生涯中從沒遇到這種人，「完全驚咗呢個人」。他於2日後被捕時感到「驚喜」，一方面害怕再見到楊，另一方面又覺得終於有更有能力解決事件的人出現。

陳表示其工作職責是替病人洗澡，不涉及醫療，亦對藥物沒有認識。他指警員問話時，想起楊於案發前半年提過「乖乖水」，故認為他對事主施了「乖乖水」。

聆訊下午續。

案件編號：HCCC152/2019