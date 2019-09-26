機構調查近半青年曾入不敷支　三成持放任消費態度

不少年輕人會「先使未來錢」，缺乏理財觀念。香港青年協會青年研究中心成立的「青年創研庫」，今（26日）公布「改善青年理財教育」研究報告。訪問逾千名青年，發現近四成未有制定財務預算、或詳細記錄開支的習慣；近半受訪者曾試過入不敷支。

青年創研庫今（26日）公布「改善青年理財教育」研究報告。（青年創研庫提供）

4%受訪學生「卡冚卡」

消委會今（26日）公布《保障消費權益-改革放債法規和營商手法》的研究報告，提及借貸問題有年輕化的趨勢，甚至蔓延至小學生。而青年創研庫則於今年7月至8月期間，透過網上問卷方式，訪問本港1,034名就讀高中、大專及大學學生，以及應屆大專、大學畢業生，了解其理財情況。

調查發現，有少量受訪學生選擇以高危方法，包括4%用「卡冚卡」、2%「向銀行／財務公司借錢」等，應對入不敷支情況。此外，有18.6%受訪學生指「不刻意計較使費」，及10.2%受訪者持「有幾多用幾多」等消費態度，甚至有部分青年持「今朝有酒今朝醉」的心態，缺乏理財動機。

不過，有54.5%受訪青年不同意「先使未來錢」和54.5%不會代朋友進行借貸。調查又指，32.2%受訪者指自己會「量入為出」、20.7%屬「未雨綢繆」的用錢態度。不過，受訪學生自評理財的認識只屬中等水平，滿分10分計算，僅得5.56分；對於強積金計劃的認識更屬低水平，只有3.71分。

至於對理財教育的主要功能認知，受訪青年多認同屬「為未來個人目標做好準備」，有8.03分；「協助青年挑選合適的理財產品」則有6.8分。

青年創研庫「教育與創新」組召集人黃家裕建議，教育局應將理財教育納入新高中課程「其他學習經歷」的指定範疇之一，鼓勵學校在恆常課程以外，加強學生理財能力的培訓，讓他們及早掌握基本的理財知識。