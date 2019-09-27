【逃犯條例】政府推3億增值計劃助失業人士　美食車租金減半

反修例風波持續接近4個月，警民衝突不斷，多區出現無差別攻擊事件，訪港團及旅客量大跌，重創本港經濟及旅遊業。勞工及福利局局長羅致光、商務及經濟發展局局長邱騰華及僱員再培訓局主席余鵬春今日（27日）見傳媒，公布一系列舒緩措施。 港府已委託僱員再培訓局於下月推出特別培訓計劃，以協助各行業中面臨失業及就業不足的僱員增加僱員競爭力，尤其是零售、飲食及旅遊業人士，有關計劃將涵蓋36項職業技能，不設學歷限制、費用全免。另外，政府將豁免旅遊代理商牌照費、為在政府場地的美食車免租一半等。 邱騰華亦表示，美食車在政府場地的租金可獲減半，料每輛美食車未來半年可省18,000元。

勞工及福利局局長羅致光（中）、商務及經濟發展局局長邱騰華（右）及僱員再培訓局主席余鵬春（左）。（黃金棋攝）

勞工及福利局局長羅致光表示，政府今年第2季已觀察到中美貿易戰情況，並思考如何應對外圍挑戰，面對上季零售業及旅遊業等失業人數明顯上升，政府委託再培訓局，推出「特別•愛增值」特別培訓計畫，希望協助近期受影響的人士，為各行業中面臨失業及就業不足的僱員提供支援，增加他們的競爭力。

羅致光稱，有關計劃不設學歷限制且費用全免，將於10月3日起接受報名，主要供19個受影響行業（包括零售、飲食及旅遊業）人士參與，學習創科、跨行業通用技能等。





十月初接受報名 完成會有津貼

僱員再培訓局主席余鵬春說，計劃提供48個綜合培訓課程，為期將2至3個月。計劃適用於今年6月起失業、開工不足，或遭僱主要求放無薪假的人士，課程分為全日制、半日制及夜間課程。他稱，再培訓局已簡化申請程序，不設學歷限制，下周四（10月3日）至明年3月底接受申請。

余指，申請者只需聲明在今年6月1日起失業、遭放無薪假等，便可報名參與，再培訓局會對參加者進行抽查。而出席率達8成並完成課程者可獲發證書及津貼，以全日制課程計，每人每日可獲發約153.8元、半日制的兼讀 人士則可獲發約76.9元，每人每月津貼上限為4千元，料可讓1萬人受惠。

旅遊業情況嚴峻 政府推多招支援

邱騰華形容，近期旅遊業面對很大壓力，情況嚴峻，本月初至今旅客入境人次仍維持下跌3至4成、有酒店的入住率跌一半，約40個國家對港提出旅遊提示。為助行業渡過寒冬，港府將推出一系列寬免措施，包括在政府場地的美食車會獲減租一半；放寬對旅議會撥款，以資助導遊續牌所需的約1,000元培訓費用（料有6,000人受惠）；旅行代理商9月起的年費可獲豁免等。